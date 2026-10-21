باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی سه بر صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۲) مقابل قزاقستان به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی نیمه‌نهایی شد.

مرتضی مهرزاد پس از این برد بیان کرد: این دومین مسابقه ما در دور گروهی و به نوعی فینالی زودرس بود. خدا را شکر برنده شدیم و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردیم.

او در مورد پیش‌بینی خود از دیدار نیمه‌نهایی بیان کرد: با چین بازی می‌کنیم که جزو تیم‌های خوب است. امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.

مهرزاد در واکنش به اینکه همه از والیبال نشسته انتظار قهرمانی دارند، گفت: اگر مردم این انتظار را دارند، کاملا درست است. امیدوارم این انتظار را برآورده کنیم و یک مدال خوشرنگ به آنها هدیه دهیم.