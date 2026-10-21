بازیکن تیم ملی والیبال نشسته ایران پس از پیروزی مقابل قزاقستان گفت: نوعی فینالی زودرس بود که خدا را شکر برنده شدیم و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردیم. 

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال نشسته ایران با پیروزی سه بر صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۲) مقابل قزاقستان به عنوان صدرنشین گروه دوم راهی نیمه‌نهایی شد. 

مرتضی مهرزاد پس از این برد بیان کرد: این دومین مسابقه ما در دور گروهی و به نوعی فینالی زودرس بود. خدا را شکر برنده شدیم و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردیم. 

او در مورد پیش‌بینی خود از دیدار نیمه‌نهایی بیان کرد: با چین بازی می‌کنیم که جزو تیم‌های خوب است. امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم. 

مهرزاد در واکنش به اینکه همه از والیبال نشسته انتظار قهرمانی دارند، گفت: اگر مردم این انتظار را دارند، کاملا درست است. امیدوارم این انتظار را برآورده کنیم و یک مدال خوشرنگ به آنها هدیه دهیم.

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برچسب ها: تیم والیبال نشسته ، بازی های پاراآسیایی
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