کوثر قرایی در رقابت‌های پرتاب دیسک کلاس F11 با ثبت رکورد ۳۷ متر و ۱۵ سانتی‌متر، به مدال برنز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - کوثر قرایی در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، به مدال برنز پرتاب دیسک بانوان کلاس F11 دست یافت.

قرایی در فینال این رقابت‌ها که در ورزشگاه پالوما میژو برگزار شد، با ثبت رکورد ۳۷ متر و ۱۵ سانتی‌متر در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را از آن خود کرد.

در این رقابت، نمایندگان چین با ثبت رکوردهای ۴۲ متر و ۱۹ سانتی‌متر و ۴۰ متر و ۷۳ سانتی‌متر در رده‌های بالاتر قرار گرفتند. ورزشکار چینی با رکورد ۴۲ متر و ۱۹ سانتی‌متر، رکورد جهان را نیز شکست.

قرایی در تلاش‌های خود پرتاب‌هایی به طول ۳۵ متر و ۱۰ سانتی‌متر، ۳۶ متر و ۸۰ سانتی‌متر، ۳۶ متر و ۳۷ سانتی‌متر و ۳۷ متر و ۱۵ سانتی‌متر ثبت کرد و دو پرتاب او نیز خطا اعلام شد.

برچسب ها: ناگویا ، پارادومیدانی ، پاراآسیایی
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