واردات خودروهای لوکس ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دلاری در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین فروزان در رادیو اقتصاد، با اشاره به وضعیت بازار خودرو در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری در کشور وجود دارد که ۳۵ درصد آن‌ها از عمر مفید خود عبور کرده‌اند.

وی افزود: از سال ۱۳۷۲، هم‌زمان با اعلام منطقه آزاد کیش و پس از آن قشم و چابهار، تاکنون ۲۶۴ هزار دستگاه خودرو وارد مناطق آزاد شده است.

رئیس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه باید میان موضوع واردات خودرو به کشور و واردات خودرو به مناطق آزاد تفکیک قائل شد، تصریح کرد: موضوع نحوه واردات خودرو به سرزمین اصلی در حوزه مسئولیت ما نیست، اما درباره واردات خودرو به مناطق آزاد می‌توانیم اظهارنظر کنیم و در تصمیم‌سازی‌های مرتبط نقش داشته باشیم.

فروزان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: امروز کشور درگیر یک جنگ ظالمانه و نابرابر است که بخش عمده‌ای از آن ماهیت اقتصادی دارد. دشمنان در جنگ نظامی و با وجود مقاومت مردم، رزمندگان، فرماندهان و مجموعه دولت به اهداف خود نرسیدند و اکنون فشارهای اقتصادی را دنبال می‌کنند؛ بنابراین در چنین شرایطی باید تصمیمات اقتصادی با حساسیت بیشتری اتخاذ شود.

وی با تأکید بر مخالفت خود با واردات خودروهای بسیار گران‌قیمت در شرایط فعلی اظهار کرد: به اعتقاد من، در مقطع کنونی واردات خودروهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دلاری به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست؛ چراکه باید شرایط اقتصادی جامعه و آثار چنین تصمیماتی را در نظر گرفت.

رئیس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به این موضوع که واردات برخی خودروها با ارز اشخاص و منابع ارزی خارج از کشور انجام می‌شود، گفت: اگرچه ممکن است واردکنندگان از نظر قانونی واجد شرایط باشند و منابع مالی آن‌ها نیز از محل صادرات یا دارایی‌های ارزی شخصی تأمین شود، اما باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از این ارز ممکن است از طریق صرافی‌های داخلی تأمین شود و در نتیجه، فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کند.

فروزان با بیان اینکه بحث اصلی، مخالفت با واردات خودرو به‌طور کلی نیست، افزود: باید میان خودروهای باکیفیت و خودروهای لوکس و بسیار گران‌قیمت تفاوت قائل شد. در بازار جهانی خودروهای متعددی با قیمت حدود ۲۵ هزار دلار وجود دارد که از کیفیت و ایمنی مناسبی برخوردارند و می‌توانند نیاز مصرف‌کنندگان را تأمین کنند؛ بنابراین ضرورتی ندارد موضوع واردات خودرو را با واردات خودروهای فوق‌لوکس یکسان بدانیم.

وی با اشاره به قیمت بالای برخی خودروهای لوکس در بازار داخلی تصریح کرد: برای نمونه، قیمت برخی مدل‌های جدید لکسوس در تهران به حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد تومان می‌رسد و حتی خودروهایی با قیمت‌های بسیار بالاتر نیز در بازار مشاهده می‌شوند. در شرایطی که بخش زیادی از مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، باید پیامدهای اجتماعی واردات و تردد چنین خودروهایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: موضوع صرفاً دریافت مالیات و عوارض متناسب با ارزش این خودروها نیست، بلکه باید آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیمات نیز بررسی شود تا اقداماتی که به نفع گروه محدودی از جامعه است، موجب ایجاد احساس تبعیض یا تشدید نگرانی در میان سایر اقشار نشود.

فروزان در پایان با اشاره به ضرورت بررسی دقیق ابعاد مختلف این موضوع گفت: پیش از هر اقدامی باید پیامدهای آن سنجیده شود و مطالعات لازم صورت گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها ضمن رعایت ملاحظات قانونی، با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور نیز تناسب داشته باشد.