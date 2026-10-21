رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست البرز از کشف محموله حیوانات تاکسیدرمی شده غیرمجاز در شهرستان فردیس این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قربانعلی محمد پور گفت: یگان حفاظت محیط زیست استان البرز موفق به کشف یک محموله حیوانات تاکسیدرمی شده و اجزای حیات وحش به همراه ۶ قبضه سلاح شکاری شد.
وی بیان کرد: از این شکارچیان متخلف یک هزار و۳۰ عدد فشنگ شکاری در شهرستان فردیس کشف کشف شده است .

رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: ماموران این اداره کل با همراهی پرسنل کلانتری ۱۳ شهرک وحدت متخلف را پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی دادند.

وی تاکید کرد: یگان حفاظت محیط زیست استان البرز با گشت و پایش مستمر مناطق تحت مدیریت، برخورد قاطع با هرگونه صید غیرمجاز را در دستور کار دارد و از ظرفیت‌ های قانونی برای صیانت از گونه ‌های بومی و زیستگاه ‌های طبیعی این منطقه بهره می ‌گیرد.

رئیس اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز بیان کرد: صیانت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تخلفات زیست‌محیطی با جدیت و بدون اغماض دنبال خواهد شد و همکاری دقیق و به‌موقع مراجع قضایی، پشتوانه مهمی برای اجرای قانون و صیانت از حیات‌وحش این استان است.

منبع ایرنا

برچسب ها: دستگیری ، محیط زیست
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