مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هر ۴ دانش آموز یک نفر اضافه وزن دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - اسماعیل زاده، مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در همایش روز جهانی غذا و تغذیه سالم در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از مرگ و میر‌ها مربوط به بیماری‌های غیر واگیر است؛ موضوع تغذیه یکی از عوامل اصلی در بروز بیماری‌های غیر واگیر است.

به گفته وی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین ۳۰ تا ۳۵ هزار مرگ و میر‌ مربوط به تغذیه است.

اسماعیل زاده تاکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵ درصد از کوتاهی قد به دلیل سوء تغذیه است؛ همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هر ۴ دانش آموز یک نفر مبتلا به چاقی است و از هر سه فرد بزرگسال دو نفر مبتلا به چاقی یا اضافه وزن هستند.

وی تصریح کرد: کمبود ویتامین دی در بروز بیماری‌های غیر واگیر گزارش شده است و الان ۵۰ درصد از مردم دچار کمبود ویتامین دی هستند؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۵۰ درصد از مردم میوه و سبزی مصرف نمی‌کنند. 

وی ادامه داد: روند چاقی در دنیا رو به افزایش است و این موضوع به دلیل زندگی صنعتی و شهر نشینی است.

برچسب ها: چاقی ، اضافه وزن
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