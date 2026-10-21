باشگاه خبرنگاران جوان - علی زندی‌فر با تشریح فعالیت ۲۰۲ مرکز فعال معاینه فنی خودروهای سنگین در سراسر کشور، اظهار کرد: این مراکز نقش کلیدی در ارزیابی دوره‌ای ایمنی، کنترل بخش‌های فنی و سنجش سلامت ناوگان حمل‌ونقل سنگین جاده‌ای بر عهده دارند.

وی در ادامه به خسارات‌ اضافه‌تناژ ناوگان حمل کالا به زیرساخت‌ها، ابنیه فنی و رویه آسفالت راه‌های کشور اشاره و بیان کرد: از این‌رو و در راستای صیانت از جاده‌ها، ۶۳ هزار و ۱۴۱ فقره تخلف اضافه‌تناژ در شبکه جاده‌ای کشور کشف و ثبت شده است.

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل‌ونقل، میزان بار مازاد شناسایی‌شده در قالب این تخلفات را معادل ۲۰۹ هزار و ۹۰۰ تن دانست و افزود: با برگزاری گشت‌ها ‌و انجام کنترل‌های دروازه‌ای، نسبت به مقابله با این تخلف اقدام می‌شود.

زندی‌فر با تأکید بر اهمیت استمرار کنترل کیفی ناوگان سنگینِ در حال تردد در شریان‌های جاده‌ای کشور، خاطرنشان کرد: طی سال جاری، ۴۲۷ اجازه‌نامه ویژه بارهای ترافیکی برای این ناوگان صادر شده است.

وی ادامه داد: همچنین به‌منظور تضمین ایمنی تردد ناوگان حامل بارهای ترافیکی و پیشگیری از بروز حوادث جاده‌ای، ۷۷ هزار و ۶۱۳ فقره پروانه عبور صادر شده است، تا تردد این محموله‌ها با نظارت و ایمنی کامل در سطح محورهای مواصلاتی کشور انجام شود