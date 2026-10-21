در گشت مشترک نظارت بر بازار شهرستان بافت، یک نانوایی سنگک به‌دلیل کم‌فروشی پلمب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان_  مهران خواجه گفت: در گشت مشترک نظارت بر بازار شهرستان بافت، از ۶ واحد صنفی بازرسی و برای ۲ واحد به‌دلیل تخلف پرونده تشکیل و یک نانوایی سنگک نیز به‌دلیل کم‌فروشی پلمب شد.

 وی افزود: گشت مشترک نظارت بر بازار ۲۸ مهر ۱۴۰۵، با بازرسی از واحد‌های صنفی کافی‌نت، پوشاک و نانوایی انجام شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی بافت افزود: یک واحد پوشاک‌فروشی به‌دلیل گران‌فروشی و درج‌نکردن قیمت، متخلف شناخته شد و یک نانوایی سنگک نیز به‌دلیل کم‌فروشی پلمب شد.

وی تصریح کرد: تخلفات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها شامل گران‌فروشی، درج‌نکردن قیمت و کم‌فروشی بود.

منبع: اداره کل تعزیرات حکومتی کرمان

برچسب ها: پلمب شدن ، گران فروشی
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نظرات کاربران
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Germany
ناشناس
۲۰:۴۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
آفرین بر جناب خواجه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
باید تقریبا ۹۵٪ نانوایی ها در سراسر کشور به دلیل کم فروشی و گران‌فروشی تعطیل شوند .
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