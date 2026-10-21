باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - درویشی رئیس امور آموزش سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتقای کیفیت آموزش اظهار کرد: در کنار توجه ویژه به مسائل معیشتی فرهنگیان و انجام اقدامات اساسی در این زمینه، کیفیت آموزش یکی از ارکان اصلی نظام آموزش و پرورش و از مطالبات عمومی مردم است.

وی افزود: در حوزه ارتقای کیفیت آموزش، اقداماتی برای تولید محتوای آموزشی غنی‌تر از سوی معلمان برگزیده و فراهم کردن امکان دسترسی آسان‌تر دانش‌آموزان به این محتواها انجام شده است. در همین راستا، بر ظرفیت مدارس پیشتاز در زمینه تولید محتوای آموزشی تمرکز کرده‌ایم و با تجهیز استودیوهای این مدارس و بهره‌گیری از معلمان توانمند و ممتاز، زمینه تولید محتوای آموزشی باکیفیت را فراهم کرده‌ایم.

درویشی ادامه داد: محتوای تولیدشده به‌صورت برخط و برون‌خط در اختیار دانش‌آموزان سراسر کشور قرار گرفته است تا امکان بهره‌مندی از این آموزش‌ها برای دانش‌آموزان در مناطق مختلف فراهم شود.

رئیس امور آموزش سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بازنگری در محتوای درسی بیان کرد: هم‌زمان با این اقدامات، منابع مالی و اعتباری لازم نیز برای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی فراهم شده است تا بازنگری در محتوای درسی با جدیت بیشتری دنبال شود. همچنین تلاش کرده‌ایم رویکرد نظام آموزشی را از آموزش صرف به سمت مهارت‌آموزی سوق دهیم.

وی با اشاره به توسعه آموزش هوش مصنوعی در مدارس گفت: در سال جاری، نزدیک به ۴ میلیون دانش‌آموز با کد ملی مشخص، از طریق پلتفرمی که با همکاری معاونت علمی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و سازمان برنامه و بودجه فراهم شده است، از آموزش‌های هوش مصنوعی بهره‌مند شده‌اند.

درویشی تأکید کرد: مسیر توسعه هوش مصنوعی در فضای آموزش و پرورش را دنبال می‌کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌های این فناوری، امکان بهره‌گیری از دستیار هوشمند معلم فراهم شود؛ ابزاری که بتواند به معلمان کمک کند و در بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری در نظام آموزشی نقش مؤثری داشته باشد.