باشگاه خبرنگاران جوان - تصویربرداری سریال تاریخی «شکیب عیار» به کارگردانی سیدعلی هاشمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید به نیمه رسید. فاطمه گودرزی در این مجموعه نقش خاتون را ایفا می‌کند و حمیدرضا پگاه بازیگر نقش اصلی آن است.

«شکیب عیار» از تولیدات تاریخی سیمافیلم است که در دوران پادشاهی شاه عباس اول روایت می‌شود و ماجراهای آن در بستر تحولات و آشفتگی‌های آن روزگار شکل می‌گیرد.

فاطمه گودرزی، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون، در این مجموعه در نقش خاتون مقابل دوربین رفته است. حمیدرضا پگاه نیز نقش اصلی این سریال را برعهده دارد.

سیدعلی هاشمی که پیش از این کارگردانی مجموعه تاریخی «مستوران» را برعهده داشته، این بار با «شکیب عیار» به سراغ روایتی تاریخی از دوران صفویه رفته است. تصویربرداری این مجموعه با تهیه‌کنندگی بهروز مفید ادامه دارد و اکنون به نیمه رسیده است.