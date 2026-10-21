رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در نشستی صمیمانه با اصحاب رسانه، با هدف شفاف‌سازی درباره علت ممنوعیت پرواز برخی هواپیما‌های‌ام‌دی از ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و حواشی ایجاد شده از سوی برخی ایرلاین‌ها، به تشریح ابعاد فنی، ایمنی و عملیاتی این موضوع پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این نشست، ابوذر شیرودی روند پیگیری دستورالعمل‌های صلاحیت پروازی، الزامات فنی مربوط به موتور و تیغه‌های توربین، مهلت‌های تعیین‌شده برای رفع نواقص و ضرورت نوسازی یا جایگزینی هواپیما‌های مشمول محدودیت را تشریح کرد.

کاپیتان شیرودی با اشاره به هشدار‌های مراجع تخصصی ایمنی و امنیتی و همچنین رخداد‌های فنی مرتبط با این ناوگان، تأکید کرد، محدودیت‌های اعمال‌شده شامل تمامی هواپیما‌های‌ام‌دی نیست، بلکه هواپیما‌های دارای فاقد شرایط لازم برای پرواز را دربرمی‌گیرد. 

وی همچنین به ادعا‌های مطرح‌شده درباره تأثیر این تصمیم بر ظرفیت ناوگان هوایی، اشتغال نیروی انسانی، قیمت بلیت و ضریب اشغال پرواز‌ها اشاره کرد و افزود، شایعات مربوط به زمین‌گیری بخش عمده ناوگان هوایی کشور به دلیل ممنوعیت پرواز هواپیما‌های‌ام‌دی صحت ندارد.

پایان مماشات با‌ام‌دی‌های معیوب؛ پرواز به هر قیمت ممنوع! 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در این نشست، ضمن تشریح دلایل اعمال محدودیت برای پرواز هواپیما‌های‌ام‌دی اعلام کرد: این سازمان از سال ۱۴۰۰، پیگیری اجرای دستورالعمل صلاحیت پروازی و نوسازی تیغه‌های توربین این هواپیما‌ها را آغاز و طی سال‌های گذشته، هشت روش جایگزین و مهلت‌های مختلفی برای رفع نقص یا جایگزینی هواپیما‌ها به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرد. 

به گفته وی، با توجه به هشدار‌های مراجع ایمنی و امنیتی و وقوع حادثه شکست تیغه توربین در یکی از پروازها، از ابتدای مهرماه ۱۴۰۵، ریسک پرواز هواپیما‌های‌ام‌دی دارای نقص برای سازمان قابل پذیرش نبوده است. 

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شیرودی همچنین با رد ادعا‌های مطرح‌شده درباره زمین‌گیری ۶۰ درصد ناوگان هوایی کشور و تهدید اشتغال هفت هزار نفر، اعلام کرد که از مجموع هواپیمای‌ام‌دی، تنها ۴۳ فروند عملیاتی بود و تأثیر توقف پرواز هواپیما‌های مشمول محدودیت بر قیمت بلیت و ضریب اشغال پرواز‌ها نیز قابل توجه نبوده است. 

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 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین ضمن اشاره به برنامه ورود هواپیما‌های جدید، تأکید کرد که با ورود ۲۱ هواپیمای جدید، بخش مهمی از ناوگان هوایی کشور، تامین و به‌روزرسانی میشود؛ لذا شرکت‌های هواپیمایی تحت هر شرایطی، ملزم به اجرای امریه صلاحیت پروازی در خصوص هواپیما‌های‌ام‌دی هستند؛ چرا که ایمنی و سلامت مسافران تحت هیچ شرایطی قابل مذاکره نیست و به بهانه کمبود ناوگان، نمی‌توان ایمنی را به خطر انداخت.

وی در پایان تصریح کرد که متاسفانه برخی ایرلاین‌ها حاضر به گذشتن از سود‌های میلیون دلاری خود نیستند، حتی اگر ایمنی و جان مردم در خطر باشد، اما سازمان هواپیمایی کشوری به پشتوانه نهاد‌های تخصصی امنیتی و ارکان دولت، تا زمانی که امریه صلاحیت پروازی‌ام‌دی‌های دارای نقص ایمنی اجرایی شود، با قاطعیت در قبال این سودجویی می‌ایستد.

برچسب ها: سازمان هواپیمایی کشوری ، نقص ایمنی
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