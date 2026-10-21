باشگاه خبرنگاران جوان -مهدی فتاحیان در دومین نشست قرارگاه «ایران من» در استان کرمانشاه، با حضور جمعی از فعالان حوزه کشاورزی، بر استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی برای پیشگیری از بحران‌ها و کاهش خسارات ناشی از حوادث تأکید کرد.

وی پیشگیری، آمادگی و پاسخ به حوادث را از اولویت‌های مدیریت بحران برشمرد و گفت: مشارکت مردم و همکاری هدفمند آنان با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به کاهش خسارات و افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر مخاطرات کمک کند.

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با قدردانی از مشارکت مردم در مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع استان، از اقدامات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نیز قدردانی کرد.

فتاحیان کاهش ۶۴ درصدی آتش‌سوزی‌ها در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته را قابل توجه دانست و اظهار کرد: اقدامات جهادی، مشارکت مردم و استفاده از امکانات موجود در مدیریت و مهار آتش‌سوزی‌ها نقش مؤثری داشته است.

وی با اشاره به تجربه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع افزود: همکاری مردم، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های مسئول می‌تواند ظرفیت پاسخ‌گویی به حوادث را تقویت کند و زمینه استفاده مؤثرتر از امکانات موجود را فراهم آورد.

در این نشست همچنین راهکار‌های افزایش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش کشاورزی و تشکل‌های مردمی در زمینه پیشگیری از حوادث، ارتقای آمادگی و تقویت توان پاسخ‌گویی استان در شرایط بحرانی بررسی شد.

قرارگاه «ایران من» با محوریت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی، بستری برای هماهنگی بیشتر میان گروه‌های اجتماعی و دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری و مدیریت بحران است.