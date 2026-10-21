باشگاه خبرنگاران جوان - حسین عبدلی از برنامه‌های جدی مجلس شورای اسلامی برای ارتقای حقوق و توانمندسازی کادر درمان و پیراپزشکی خبر داد و اظهار داشت: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از اولویت‌های مهم برای رفع نابرابری‌های موجود است.

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کمیسیون بهداشت، بحث جدی پیرامون اصلاح حقوق پرستاران و رفع اختلاف حقوقی میان بازنشستگان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت در جریان است تا عدالت در پرداخت‌ها برقرار شود.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت همه‌جانبه مجلس از کادر درمان، خاطرنشان کرد: پرستاران ستون‌های اصلی درمان هستند و بهبود وضعیت معیشتی و تسهیل شرایط برای جذب پرستاران، باید در برنامه‌های اصلی دولت قرار بگیرد.

وی از حمایت مجلس شورای اسلامی از کادر درمان به ویژه پرستاران خبر داد و بیان داشت: مجلس از پرستاران حمایت می‌کند و کادر پیراپزشکی نیز همانند پرستاران باید مشمول افزایش حقوق و بهبود شرایط شغلی شوند.

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین در پاسخ به نیاز مبرم نظام سلامت به نیروی انسانی، به وضعیت جذب نیرو اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، قرار بر جذب سالانه 25 هزار نیروی پرستار بود که تاکنون 11 هزار نفر در این مسیر جذب شده‌اند.