شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از ارائه نشدن کالابرگ در برخی از میادین میوه و تره بار شهر ری استان تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که امکان استفاده از کالابرگ در میادین میوه و تره بار فراهم شد، اما این روز‌ها شهروندانی که به میادین میوه و تره بار مراجعه می‌کنند، امکان خرید را ندارند. به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از میادین میوه و تره بار در شهرستان ری استان تهران کالابرگ ارائه نمی‌دهند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید خواستم به اطلاع مسئولین برسانید که تره بار‌ها و مغازه دار‌ها دیگر اجناس کالا برگ را توزیع نمی‌کنند ومی گویند دولت پول ما را نمی‌دهد دیروز برای گرفتن تخم مرغ به تره بار ۱۳ آبان شهرری استان تهران رفتم نداد درحالی که تابلوی کالا برگ داده می‌شود بر سر در غرفه مرغ وتخم مرغ فروشی نصب بود.لطفا پیگیری کنید.

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