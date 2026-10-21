دادستان باوی دستور پیگیری قضایی پرونده محموله بیش از شش تنی گوشت فاسد را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- وحید نریمیسایی گفت : در پی کشف محموله شش تنی گوشت فاسد یک نفر دستگیر شد و پرونده با دستور دادستان، برای بررسی ابعاد موضوع و تعیین مسئولیت قانونی افراد مرتبط در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی افزود : این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی، حفظ امنیت غذایی شهروندان و مقابله با رفتارهای تهدیدکننده بهداشت جامعه انجام شده است.

دادستان باوی ادامه داد: پس از کشف این محموله، دستورهای قضایی لازم برای پیگیری موضوع صادر شد تا ابعاد پرونده بررسی و مسئولیت قانونی افراد مرتبط مشخص شود.

نریمیسایی گفت:  با تأکید بر اهمیت سلامت و امنیت غذایی شهروندان، بر ضرورت برخورد قانونی با افرادی تأکید کرد و گفت: اجازه نخواهیم داد برخی سودجویان با احتکار مواد غذایی و یا عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد، سلامت مردم را به خطر بیندازند.

برچسب ها: گوشت فاسد ، کشف گوشت فاسد
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