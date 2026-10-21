مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: هدف‌گذاری این طرح، دستیابی به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان هم‌تراز تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین ازوجی در نشست علمی و تخصصی «چشم‌انداز صندوق بازنشستگی کشوری» در دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: اجرای این طرح با هدف کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز دنبال می‌شود و میانگین احکام بازنشستگان نیز افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: اجرای تعهدات حقوقی و معیشتی صندوق مستلزم پیش‌بینی منابع پایدار است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور گفت: افزایش امید به زندگی و ورود افراد به سن بازنشستگی، نسبت شاغلان پرداخت‌کننده حق بیمه به مستمری‌بگیران را تحت تأثیر قرار داده و ضرورت بازنگری در ساختار نظام بازنشستگی را افزایش داده است.

ازوجی در بخش دیگری از این نشست، تغییر الگوی سرمایه‌گذاری صندوق را از محور‌های اصلاح ساختاری دانست و گفت: تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری با هدف بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها در افق پنج‌ساله در حال پیگیری است.

وی افزود: تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی، سهامداری تخصصی و خروج از بنگاه‌داری غیربهره‌ور از محور‌های مورد توجه در این زمینه است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، پرداخت منظم مستمری و دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت را از مطالبات اصلی بازنشستگان برشمرد و توسعه خدمات بیمه تکمیلی و تسهیل دسترسی به مراکز درمانی را از سیاست‌های صندوق در حوزه سلامت عنوان کرد.

ازوجی در ادامه، شفاف‌سازی تعهدات، به‌روزرسانی محاسبات بیمه‌ای و تقویت انضباط مالی را از اقدامات مورد نیاز برای پایداری صندوق دانست و بر ارتباط وضعیت صندوق‌های بازنشستگی با شرایط بازار کار، اشتغال رسمی و میزان مشارکت اقتصادی تأکید کرد.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری

برچسب ها: صندوق بازنشستگی کشوری ، حقوق بازنشستگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
حدود۲میلیون تومان حقوق معلمان بازنشسته در اول فروردین۱۴۰۵ اضافه شد . آیا واقعا" جوابگوی تورم۵۰۰درصدی که به مردم تحمیل شده ، می باشد. شماها چقد. انصاف دارید. سپاس از لطف ومحبت شما.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
شما فقط تبلیغات تان خوب است ولی هنوز نظام ناهماهنگ حقوق بازنشستگان اصلاح نشده تا کی میخواهید نظام طبقاتی بین ارگانهای مختلف دولتی را برطرف کنید
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Iran (Islamic Republic of)
بینام
۱۷:۱۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
چراحقوق خودنمایندهابایدسیصدملیون باشدوحقوق یک بازنشسته تامین اجتماعی بیست ملیون یارانشم بایدقطع بشه چکم نکشه چراچرخه اخرین مقصدی که پول پرداخت میشه نگاه نمیکنیدخجالت هم خوب چیزیه تاکی بایدماتاوان ناعدالتی وبیسوادی رابایدبپردازیم
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Iran (Islamic Republic of)
رضا ف
۱۶:۲۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
دروغ گفتن برای شما شده شغلی اصلیتون دریافتی تمامی کارمندان بازنشستگی زیر ۵۰ درصد دریافتی شاغلین هم رده شده و تمامی قوانین وضع شده رو همشون رو دور زدید
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Iran (Islamic Republic of)
عباس علی
۱۵:۴۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
سلام اگه متناسب سازی انجام بشه شاید حقوق ما بازنشستگان از نیمه برج به یک سوم برج برسه ان شاء الله
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
بازنشستگان مانند مرواریدهای درون صدف کف اقیانوس هستند که به بهترین وجه دولت می‌تواند از تجربیات چهل. یا پنجاه ساله کاری آنها استفاده مفید کند به شرطی که از نظر مالی تامین باشندتا روح وروانشان هم در آرامش باشد .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
من ۲۶ اسفند سال ۱۴۰۳ بازنشسته شدم ولی حکم مرا از اول سال ۱۴۰۴ زدند تا ۴۰ در صد سال ۱۴۰۳ شامل حال من نباشد . چگونه میتونم اعتراض کنم الان چهل درصد از بقیه کمتر می گیرم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
حرف اینقدر نزنید عمل کنید
هنوز معوقه اردیبهشت ماه تآمین اجتماعی پرداخت نشده واقعآ خجالت آوره
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
واقعا خجالت بکشید یه مستمر بگیر تامین اجتماعی هستم ۱۹ میلیون و چهارصد حقوق می‌گیرم بیماری سرطانم دارم بعدش ۱۵ میلیون کرایه خونه دارم میدم الان غرق در هزینه درمانم هستم دادم رو باید به کی بگم کسی هست جواب منو بدهد خبرگزاری محترم جوان خودت ازحق دفاع کن صدای ما را برسان دیشب نان با چای شیربن خوردم امروز شرمنده زن بچه هام هستم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
با سلام تا زمانی که به وضعیت معبشتی ورفاهی بازنشستگان توجه نشود کارمتدان شاغل به خوبی کار انجام نخواهنددادچون آینده خودشان را در آنها می بیند به داد بازنشستگان. برسید
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۳:۳۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
کدام همسازی اسم هست ولی عمل صفر. چ همسازی شاغل همتراز ۹۰ میلیون حقوق میگیره من. ۲۱
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
کارشناسان ومدیران فعلی سازمان اموراداری به نظر می رسد در هماهنگی و اجرای این قانون بسیار ناتوان و عاجز هستند.سازمان نیاز به پاکسازی نیروی انسانی و بکار گیری افراد متخصص و توانا دارد.سالهاست د، این مورد درمانده اند
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
باتوجه به تورم وگرانی کالا وخدمات درمورد متناسب سازی حقوق کارکنان بازنشسته وشاغلین رسیدگی شود .
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۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
عیدقلی طاطاری
۱۳:۱۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
بازنشستگان سرمایه های بی بدیل هستند رفع مشکلات آنها لازم وضروری است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
سرپیری یه بازنشسته آموزش و پرورش وسط ماه نرسیده باید دنبال وام باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
چرا بازنشسته گروه ۹ هر کدام با یک عنوان شغلی فاصله حقوق هفت میلیون است ..لطفاً رسیدگی کنید .
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