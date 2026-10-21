باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین ازوجی در نشست علمی و تخصصی «چشم‌انداز صندوق بازنشستگی کشوری» در دانشگاه شهید بهشتی، با اشاره به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اظهار کرد: اجرای این طرح با هدف کاهش فاصله دریافتی بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز دنبال می‌شود و میانگین احکام بازنشستگان نیز افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: اجرای تعهدات حقوقی و معیشتی صندوق مستلزم پیش‌بینی منابع پایدار است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به وضعیت جمعیتی کشور گفت: افزایش امید به زندگی و ورود افراد به سن بازنشستگی، نسبت شاغلان پرداخت‌کننده حق بیمه به مستمری‌بگیران را تحت تأثیر قرار داده و ضرورت بازنگری در ساختار نظام بازنشستگی را افزایش داده است.

ازوجی در بخش دیگری از این نشست، تغییر الگوی سرمایه‌گذاری صندوق را از محور‌های اصلاح ساختاری دانست و گفت: تدوین بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری با هدف بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها در افق پنج‌ساله در حال پیگیری است.

وی افزود: تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی، سهامداری تخصصی و خروج از بنگاه‌داری غیربهره‌ور از محور‌های مورد توجه در این زمینه است.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، پرداخت منظم مستمری و دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت را از مطالبات اصلی بازنشستگان برشمرد و توسعه خدمات بیمه تکمیلی و تسهیل دسترسی به مراکز درمانی را از سیاست‌های صندوق در حوزه سلامت عنوان کرد.

ازوجی در ادامه، شفاف‌سازی تعهدات، به‌روزرسانی محاسبات بیمه‌ای و تقویت انضباط مالی را از اقدامات مورد نیاز برای پایداری صندوق دانست و بر ارتباط وضعیت صندوق‌های بازنشستگی با شرایط بازار کار، اشتغال رسمی و میزان مشارکت اقتصادی تأکید کرد.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری