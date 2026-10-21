مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: در نیمه اول امسال ۸۰۰ میلیارد تومان برای بیماران نشان دار صعب العلاج استان پرداخت شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - محمد جعفری در نشست خبری که به مناسبت هفته بیمه سلامت برگزار شد، گفت: گسترش برنامه پزشک خانواده همراه با بیمه رایگان در روستا‌ها سالهاست که در بیمه سلامت دنبال می‌شود در استان کرمان، ۵ دانشگاه در ۳۲۰ مرکز بهداشت روستایی، ماهانه ۴۵ میلیاردتومان دستمزد پزشکان خانواده روستایی پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: ۹۰۰ پزشک و ۶۰۰ مامای خانواده درکنار داروخانه و دندان پزشکی و خدمات تغذیه در این مراکز روستایی ارایه خدمت می‌کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان بیان کرد: بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار روستایی بیمه ما هستند و یکی از دستاورد‌های بزرگ ما این است که بیمه رایگان برای اقشار روستایی ارایه می‌شود.

وی سپس به طرح نیمه تمام پرداخت مالی بیمه شدگان دهک ششم به بالا در روستا‌ها اشاره کرد و افزود: این طرح ۴۰ روز اجرا و به درخواست دولت فعلا تاپایان فروردین سال آینده به تاخیر افتاده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: در راستای اجرای پزشک خانواده شهری نیز هم اکنون این طرح در سیرجان، بردسیر، رفسنجان، جیرفت وبم است که برای تشویق مردم ویزیت تا ۴ نوبت رایگان است و ۱۵ درصد هزینه دارو در مراجعه اول دریافت می‌شود.

جعفری تاکید کرد: بیمه بستری رایگان برای دهک‌های اول تا ۵ شهری، کودکان زیر ۷ سال، بیماران صعب و روستاییان مجموعه‌ای از دستاوردهای ماست.

وی با اشاره به اینکه ۸۰۰ میلیارد تومان برای بیماران نشان دارشده صعب استان درنیمه اول امسال توسط بیمه سلامت پرداخت شده است، اظهار کرد: از جنگ ۱۲ روزه به بعد، دچار مضیقه مالی شدیم چرا که سازمان برنامه باید حق بیمه را به ما بپردازد که از شروع جنگ مقداری درتامین مالی بیمه‌ها دچار مشکل شده است.

وی گفت: با همه این مسائل تاخیر در پرداخت داروخانه‌ها نداشتیم و تلاش شده پرداخت‌ها به روز شود. پرداخت‌های علی الحساب ما معادل ۶۰ درصد هرماه به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها انجام می‌شود که توانایی خرید خدمت داشته باشند.

جعفری با اشاره به اینکه حدود ۲۵ درصد مردم استان دارای بیمه تکمیلی هستند، گفت: دریافت هزینه بیمه از دهک پنجم به بالا با دستور هیات دولت است که اخیرا برای روستاییان نیز مصوب شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان کرمان گفت: تخت ان آی سی یو بیمارستان اقضلی پور به عنوان تخت با هزینه بالا مطرح است و صورتحساب‌های آن کمتر از ۷۰۰ میلیون و یا یک میلیاردتومان نیست، که رایگان نگه داشتن این بخش برای نوزادان تحت پوشش بیمه‌های رایگان روستایی یا دهک‌های پایین جامعه، خدمت بسیار بزرگی است.

وی گفت: با همه محدودیت مالی که داشتیم همیشه توازن بین دریافت و پرداخت را رعایت کردیم از طرفی ۳۲ درصد بیمه شدگان ما هزینه می‌دهند که عموما دهک ۶ به بالا هستند.

وی افزود: چالش اکنون ما نظام ارجاع است، و بیمه شدگان ملزم هستند برای استفاده از خدمات رایگان این برنامه را رعایت کنند.

جعفری گفت: در راستای طرح‌های پیشگیرانه اجرای طرح هزار روز طلایی را داریم که کرمان پیشقراول همه استان‌ها در اجرای این طرح است که در ده شهرستان ما طرح آغازشده و خوشبختانه در شاخص‌های ۸ گانه بهبود داشتیم که از جمله این شاخص‌ها کاهش مراجعه نوزاد به ان آی سی یو، کاهش تولد سزارین، کاهش وزن جنین است.

وی بیان کرد: هر یک ریال در پیشگیری ۱۷ ریال ذخیره منابع است.

جعفری گفت: در بحث آموزش و فرهنگ سازی، اگر فقط برای دیابت و فشارخون در افراد بالای ۳۰ سال مرتبا چک شود، باربیماری‌ها را کاهش می‌دهد.