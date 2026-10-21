باشگاه خبرنگاران جوان - هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات صنایع غذایی و فرآوری، چاپ و بسته‌بندی با حضور عباس زارع مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی نائلی رئیس انجمن ماشین‌سازان صنایع غذایی، محمدمهدی سالاری مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب و جمعی از فعالان صنعت چاپ و بسته‌بندی افتتاح شد.

عباس زارع مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های صنعت چاپ کشور گفت: با فعالیت هزاران واحد چاپی در ایران این صنعت از توانمندی لازم برای نقش‌آفرینی در توسعه صنایع مختلف و تبدیل‌شدن به قطب منطقه برخوردار است.

وی با قدردانی از فعالان بخش خصوصی برای برگزاری این نمایشگاه در شرایط دشوار، اظهار کرد: نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صنعت چاپ صرفاً فرهنگی نیست، بلکه چاپ و بسته‌بندی به‌عنوان یکی از حلقه‌های تکمیل‌کننده زنجیره تأمین صنایع مختلف، به‌ویژه صنایع غذایی، اهمیت دارد.

زارع با اشاره به فعالیت ۹ هزار و ۸۲۰ واحد چاپی دارای مجوز این وزارتخانه در کشور، بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات و ارتقای جایگاه ایران در بازار‌های منطقه تأکید کرد.

محمدمهدی سالاری مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب نیز با اشاره به برگزاری هشتمین دوره این نمایشگاه آن را از رویداد‌های باسابقه این مجموعه دانست و گفت: امیدواریم این نمایشگاه در سال‌های آینده با کیفیت و رونق بیشتری برگزار شود و زمینه‌ساز اتفاقات مثبت تجاری و اقتصادی برای فعالان این حوزه باشد.

وی با تأکید بر تلاش مجموعه شهر آفتاب برای ارائه خدمات مناسب به مشارکت‌کنندگان افزود: هدف این مجموعه فراهم‌کردن شرایط مطلوب برای حضور شرکت‌ها و فعالان صنعتی و ایجاد تجربه‌ای مناسب برای غرفه‌داران و بازدیدکنندگان است.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب همچنین بر پیگیری درخواست‌ها و رفع مشکلات احتمالی مشارکت‌کنندگان تأکید کرد و گفت: همکاران مجموعه آماده‌اند مسائل و نیاز‌های شرکت‌کنندگان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری کنند.

حامد ایرانی مجری برگزاری هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات صنایع غذایی و فرآوری، چاپ و بسته‌بندی نیز از حضور ۹۳ شرکت و فعال صنعتی از استان‌های مختلف کشور خبر داد و گفت: تلاش شده است با وجود مشکلات موجود، نمایشگاهی باکیفیت برگزار شود تا صنعتگران بتوانند توانمندی‌های خود را معرفی و زمینه توسعه تعاملات تجاری را فراهم کنند.

وی افزود: فراهم‌کردن بستری برای حضور مؤثر شرکت‌ها و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای توسعه کسب‌وکار با هزینه کمتر، از اهداف برگزاری این رویداد است.

ایرانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جذب بازدیدکنندگان از استان‌های مختلف کشور اظهار کرد: تبلیغات و اطلاع‌رسانی این نمایشگاه در استان‌هایی از جمله خراسان رضوی، فارس، اصفهان، آذربایجان، قزوین و البرز انجام شده است.

مجری برگزاری نمایشگاه همچنین بر ضرورت حمایت دستگاه‌های دولتی از فعالان صنعت چاپ و بسته‌بندی تأکید کرد و گفت: تقویت حمایت‌ها و افزایش همکاری میان تشکل‌های تخصصی می‌تواند به رونق کسب‌وکارها، توسعه صادرات و تقویت تولید داخلی کمک کند.

هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین‌آلات صنایع غذایی و فرآوری، چاپ و بسته‌بندی با هدف معرفی توانمندی‌های شرکت‌های داخلی، عرضه تازه‌ترین دستاورد‌های این حوزه و گسترش همکاری‌های تجاری، به مدت چهار روز در مجموعه نمایشگاهی بین‌المللی شهر آفتاب میزبان فعالان صنعت و علاقه‌مندان است.