باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با نزدیک شدن موعد انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، این روز‌ها رفت و آمد‌ها و گفت‌و‌گو‌های عجیب و بسیار معناداری با نتانیاهو انجام می‌شود.

۳ هفته پیش، گزارش‌هایی منتشر شد که از برگزاری نشست نخست‌وزیر رژیم با حضور نمایندگانی از چند کشور عرب و آمریکا در امارات عربی متحده حکایت داشت. در آن زمان کانال ۱۴ تلویزیون صهیونی گزارش داد مقاماتی از ۱۰ کشور در نشست گسترده‌ای در ابوظبی با حضور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات شرکت کردند. پس از این جلسه نیز دیداری میان نتانیاهو و بن زاید انجام شد و منابع عربی و صهیونی این دیدار‌ها را تایید کردند. در آن زمان گزارش شد این دیدار با پیشنهاد نتانیاهو و دعوت او از نمایندگان کشور‌های عرب به ابوظبی انجام شده است.

از چند روز گذشته هم گفت‌و‌گو‌ها با نتانیاهو در تل‌آویو شدت گرفته و وبگاه خبری - تحلیلی آکسیوس بامداد سه‌شنبه از دیدار محرمانه «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا با نتانیاهو خبر داد. آکسیوس به نقل از ۲ منبع مطلع نوشت هگست روز دوشنبه در سفری اعلام‌نشده به فلسطین اشغالی رفت تا با نتانیاهو دیدار و رایزنی کند.

آکسیوس دلیل اهمیت این جلسه را اینگونه توضیح داد: «این دیدار اعلام‌نشده ۸ روز قبل از انتخابات سراسری اسرائیل و در بحبوحه مذاکرات آمریکا و اسرائیل درباره از سرگیری احتمالی حملات گسترده علیه ایران انجام شد». شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم نیز گزارش داد دیدار هگست و نتانیاهو ۲ ساعت طول کشید. وزارت جنگ آمریکا، سفارت تل‌آویو در واشنگتن و دفتر نخست‌وزیری رژیم صهیونیستی هیچ‌کدام به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره این سفر، پاسخ ندادند.

منابع صهیون محل ملاقات نتانیاهو و هگست را پایگاه هوایی عوودا (Ovda) در جنوب سرزمین اشغالی واقع در صحرای نقب عنوان کرده و گفتند حاضران در این نشست علاوه بر نتانیاهو و هگست شامل «اسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم بوده‌اند. گزارش روزنامه نشنال امارات هم حضور وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این نشست را تایید کرد.

هگست هم در شبکه اجتماعی ایکس تصویری از حضور خود در کنار نیرو‌های آمریکایی منتشر کرد و از آنان به عنوان افرادی درگیر یک مأموریت تاریخی یاد کرد. او محل حضور خود را به طور مشخص اعلام نکرد و در پیامش نیز توضیحی درباره دیدار با نتانیاهو یا مذاکرات مربوط به ایران نداد.

مکان و زمان معنادار دیدار نتانیاهو و هگست

انتخاب پایگاه عوودا به عنوان محل دیدار نتانیاهو و هگست از نظر نظامی قابل توجه است. طبق گزارش آکسیوس، هواپیما‌های سوخت‌رسان و جنگنده‌های آمریکایی در این پایگاه مستقرند و هگست در حاشیه این دیدار با نیرو‌های آمریکایی مستقر در آنجا دیدار کرد.

در عین حال، مهم‌تر از مکان دیدار، زمان این دیدار است. دیدار نتانیاهو و هگست درست در شرایطی انجام شد که گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز در گزارش ۲۰ اکتبر خود، به نقل از ۳ مقام صهیونیست تأیید کرد ایران موضوع گفت‌وگوی هگست و نتانیاهو بوده است، با این حال، جزئیات بیشتری از محتوای مذاکرات منتشر نشد.

آکسیوس نیز گزارش داد این ملاقات در شرایطی انجام شد که واشنگتن و تل‌آویو درباره احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران گفت‌و‌گو می‌کنند. با این حال، هیچ اعلام رسمی مبنی بر اتخاذ تصمیم نهایی برای آغاز حملات جدید منتشر نشده است.

سی‌بی‌اس آمریکا هم در گزارشی نوشت دیدار نتانیاهو و رئیس پنتاگون در شرایطی انجام شد که این روز‌ها در واشنگتن و تل‌آویو درباره گزینه نظامی علیه ایران بیشتر گمانه‌زنی می‌شود و در شرایطی که دونالد ترامپ هنوز میان توافق با تهران و تشدید رویارویی به نتیجه نرسیده، بار دیگر بررسی احتمال بازگشت به جنگ مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، تشدید اختلافات ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز و گسترش دامنه بحران منطقه‌ای همزمان با افزایش حملات انصارالله یمن به اهداف مرتبط با عربستان، بخشی از فضای امنیتی منطقه همزمان با سفر محرمانه هگست به تل‌آویو و دیدار با نتانیاهو را شکل می‌دهد.

چراغ سبز جنگ؟

در عین حال برخی گمانه‌زنی‌ها نیز حکایت از آن دارد هگست در دیدارش با نتانیاهو در واقع به آغاز جنگ دوباره علیه ایران چراغ سبز نشان داده، به‌ویژه آنکه این دیدار درست یک روز پس از آن انجام شد که رئیس دولت آمریکا در یک گفت‌وگوی تلفنی با نخست‌وزیر رژیم از او در انتخابات پارلمانی پیش رو در سرزمین اشغالی حمایت کرد.

آناتولی هم گزارش داد گفت‌وگوی تلفنی اخیر ترامپ و نتانیاهو فراتر از یک تماس تشریفاتی بود. نتانیاهو در این مکالمه تلفنی به صورت علنی از ادامه همکاری نظامی با آمریکا علیه ایران سخن گفت و تأکید کرد ۲ طرف هنوز مأموریتی ناتمام دارند. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که گزارش‌های پیشین رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی از رایزنی ۲ طرف درباره احتمال از سرگیری حملات گسترده علیه ایران حکایت داشت.

نتانیاهو به دنبال بازگشت به جنگ است

دیدار هگست و بنیامین نتانیاهو در شرایطی است که لفاظی‌های نخست‌وزیر رژیم نیز در روز‌های گذشته بر محور بازگشت به جنگ و احتمال حمله مجدد به ایران متمرکز بوده است. هرچند نتانیاهو ۱۴ اکتبر اعلام کرد حمله پیش‌دستانه به ایران پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر در تل‌آویو را به مصلحت نمی‌داند، اما هفته گذشته در مصاحبه با رادیو ارتش صهیونیستی، ضمن هشدار به تهران مدعی شد در صورت حمله ایران، با قدرت پاسخ خواهد داد.

نشانه جدی‌تر تمایل نتانیاهو به بازگشت به میدان جنگ را باید در گزارش اخیر آکسیوس جست‌و‌جو کرد؛ گزارشی که به نقل از مقام‌های آمریکایی و صهیونیست از رایزنی‌های مکرر نتانیاهو و ترامپ درباره احتمال آغاز دور تازه‌ای از عملیات نظامی علیه ایران خبر داد.

طبق این گزارش، نتانیاهو مدعی تلاش ایران برای بازسازی برنامه هسته‌ای شده و این نگرانی را به رئیس‌جمهور آمریکا منتقل کرده و ۲ طرف درباره حملات احتمالی به اهداف نظامی و هسته‌ای گفت‌و‌گو کرده‌اند. یک مقام آمریکایی نیز در این گزارش گفت: «به نظر می‌رسد بی‌بی می‌خواهد دوباره وارد جنگ شود».

اظهارات ۳ روز پیش نتانیاهو هم ابعاد دیگری به رویکرد جنگ طلبانه او می‌دهد. نخست‌وزیر رژیم هنگام تشریح دکترین امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، از ضرورت تقدم «پیشگیری و تهاجم بر مهار و دفاع» سخن گفت و تصریح کرد این دکترین شامل «آغاز حملات پیش‌دستانه برای خنثی کردن تهدید‌های در حال شکل‌گیری» است.

چرا نتانیاهو جنگ می‌خواهد؟

جنگ‌طلبی نتانیاهو در آستانه انتخابات پارلمانی رژیم شاید بیش از هر چیز به موقعیت ضعیف او در فضای انتخابات مرتبط باشد و به نظر می‌رسد نتانیاهو به دنبال آن است موقعیت خود را در قامت نخست‌وزیر دوران جنگ تثبیت کند. از این منظر، بازگشت به درگیری نظامی می‌تواند برای او علاوه بر اهداف امنیتی ادعایی، کارکرد سیاسی داخلی و انتخاباتی نیز داشته باشد.

در واقع تأکید مداوم نتانیاهو بر حمله پیش‌دستانه، رایزنی با ترامپ درباره عملیات احتمالی جدید و تدوین دکترین مبتنی بر تقدم تهاجم، تصویری از نتانیاهو را ارائه می‌دهد که به جای کاستن از تنش‌ها، به دنبال بازگرداندن گزینه جنگ در مقابله با ایران است.

واقعیت هم آن است که وی این روز‌ها هرچه به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی نزدیک می‌شود، وضعیتش بسیار دشوارتر می‌شود از این رو خود را نیازمند به بازگشت به جنگ می‌بیند. در واقع انتخابات پارلمانی هفته آینده برای نتانیاهو فقط رقابتی برای حفظ قدرت نیست، بلکه این انتخابات می‌تواند زندگی نتانیاهو را تحت تاثیر قرار دهد و او را به دادگاه و زندان به دلیل پرونده‌های متعدد قضایی نزدیک کند.

نظرسنجی‌ها نیز از دشواری موقعیت وی حکایت دارد. بر اساس نظرسنجی شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم تا روز پنجشنبه گذشته، احزاب مخالف نتانیاهو در مجموع می‌توانند ۶۷ کرسی از ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورند، در حالی که ائتلاف حاکم نتانیاهو به ۴۹ کرسی می‌رسد. در همین نظرسنجی، «گادی آیزنکوت» رئیس پیشین ستاد ارتش رژیم و رهبر حزب یاشار، با اختلاف ۴۵ به ۳۵ درصد از نتانیاهو برای به‌دست‌گیری کرسی نخست‌وزیری پیش افتاده است.

البته نتایج نظرسنجی‌ها یکدست نیست. برخی پیمایش‌های دیگر رقابت نزدیک‌تری را میان نتانیاهو و مخالفانش نشان داده‌اند، اما در همه نظرسنجی‌ها تاکنون مخالفان نتانیاهو از او پیشند.

در واقع مشکل نتانیاهو فقط رقابت با آیزنکوت و دیگر سیاستمداران مخالف نیست، او با مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها بر سر عملکرد امنیتی دولت، هزینه‌های جنگ، وضعیت اقتصاد رژیم و سیاست‌های ائتلاف راست‌گرای خود روبه‌رو است. رویترز نیز پیش‌تر گزارش داده بود نتانیاهو با وجود تلاش برای معرفی خود به عنوان تنها فرد قادر به تأمین امنیت اسرائیل، همچنان با پیامد‌های شکست امنیتی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دست‌وپنجه نرم می‌کند.

در چنین شرایطی، تهدید دوباره وی علیه ایران و ضرورت آمادگی برای حملات پیش‌دستانه، پرسش‌برانگیز است و برخی کارشناسان این سوال را مطرح کرده‌اند: نتانیاهو می‌خواهد با برجسته کردن تهدید خارجی، توجه افکار عمومی را از مشکلات داخلی و رقابت انتخاباتی منحرف کند؟ آیا او با به راه انداختن جنگ دوباره در منطقه به دنبال تحت‌الشعاع قرار دادن وضعیت ضعیف خود در انتخابات است؟

نتانیاهو می‌تواند به جنگ بازگردد؟

اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد نتانیاهو با انتخاباتی دشوار و آینده‌ای نامطمئن روبه‌رو است، اما باید توجه داشت بازگشت دوباره به جنگ علیه ایران فقط به تمایل نتانیاهو مرتبط نیست، بلکه مساله اصلی این است که آیا آمریکا حاضر خواهد شد بار دیگر در مسیری قدم بگذارد که تاکنون ۲ بار امتحان کرده و به نتیجه نرسیده است؟

گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد واشنگتن میان فشار نظامی بر تهران و هزینه‌های سنگین از سرگیری جنگ گرفتار شده است. الجزیره در گزارشی، وضعیت جنگ را بن‌بست توصیف کرد و نوشت با وجود برتری نظامی آمریکا، واشنگتن نتوانسته به همه اهداف موردنظر خود دست یابد. این گزارش به تداوم بحران تنگه هرمز، افزایش قیمت نفت و خطر گسترش درگیری به دیگر کشور‌های منطقه اشاره می‌کند.

این بن‌بست در حالی ادامه دارد که رئیس‌جمهور تروریست آمریکا با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ۳ نوامبر، با فشار فزاینده افکار عمومی بر سر هزینه‌های جنگ و افزایش قیمت سوخت مواجه است. ترامپ ۸ اکتبر اعلام کرد پیش از انتخابات دستور از سرگیری حملات به ایران را صادر نخواهد کرد؛ موضعی که نشان می‌دهد محاسبات سیاسی داخلی آمریکا دست‌کم در کوتاه‌مدت، مانعی در برابر خواسته‌های جنگ‌طلبانه تل‌آویو ایجاد کرده است.

آکسیوس نیز در گزارشی نوشت ترامپ ابتدا به ایده عملیات نظامی جدید علیه ایران علاقه نشان داده بود، اما بعدا درباره آن مردد شد. این گزارش تأکید می‌کند نتانیاهو امیدوار است با نمایش قدرت نظامی، موقعیت خود را در آستانه انتخابات تقویت کند؛ در مقابل، کاخ سفید از پیامد‌های سیاسی و نظامی بازگشت به جنگ آگاه است.

مسأله برای واشنگتن آن است که ۲ دور تقابل نظامی و مذاکرات شکست‌خورده در فاصله یک سال، به توافقی پایدار یا تحقق کامل اهداف اعلام‌شده آمریکا منجر نشد. گزارش آکسیوس نیز تصریح می‌کند ۲ دور مذاکره ناموفق در ماه‌های گذشته به ۲ جنگ انجامید و بی‌اعتمادی عمیق، دستیابی به توافق را دشوارتر کرده است.

از این منظر، ورود دوباره به جنگ برای ترامپ چیزی شبیه یک قمار پرهزینه است. اگر حملات تازه نتواند تهران را به پذیرش خواسته‌های واشنگتن وادار کند، آمریکا با دور دیگری از درگیری، فشار اقتصادی و افزایش قیمت انرژی مواجه خواهد شد و اگر جنگ گسترش یابد، احتمال آسیب دیدن نیرو‌ها و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیز افزایش می‌یابد. الجزیره در ارزیابی گزینه‌های نظامی آمریکا هشدار داد حملات تازه ممکن است حتی دستاورد کمتری از دور‌های قبل داشته باشد، زیرا ایران خود را با شرایط جنگ تطبیق داده است.

در چنین شرایطی، نتانیاهو ممکن است خواهان بازگشت به جنگ باشد، اما ترامپ باید هزینه قمار او را نیز محاسبه کند. برای نخست‌وزیر جنگ‌طلب تل‌آویو، تشدید تنش می‌تواند فرصتی برای نمایش قدرت و تقویت موقعیت سیاسی‌اش باشد، اما برای رئیس‌جمهور آمریکا، جنگی که هنوز نتوانسته به نتیجه‌ای پایدار منجر شود، می‌تواند به بحرانی تازه در آستانه انتخابات تبدیل شود و همین اختلاف در محاسبات سیاسی و نظامی، یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی تلاش تل‌آویو برای کشاندن واشنگتن به دور تازه جنگ است.

محدودیت موشکی آمریکا

محدودیت موشکی آمریکا نیز یکی از مهم‌ترین موانع بازگشت آن کشور به جنگ گسترده علیه ایران است. بر اساس برآورد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا (CSIS)، ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا به کمتر از ۱۰۰۰ فروند و ذخایر رهگیر‌های سامانه تاد به ۲۵۰ فروند کاهش یافته؛ رقمی که از مصرف بخش بزرگی از مهمات دفاع موشکی آمریکا در جریان درگیری حکایت دارد؛ بنابراین از سرگیری دوباره جنگ علیه ایران به معنای بازگشت به یک جنگ بزرگ برای واشنگتن و تل‌آویو خواهد بود که ممکن است تبعات و هزینه‌های آن برای آمریکا و رژیم بسیار بیشتر و سنگین‌تر از گذشته باشد.

تسریع شکست نتانیاهو

این را نیز باید در نظر داشت حمله احتمالی صهیونیست‌ها به ایران ممکن است به تقویت موقعیت نتانیاهو منجر نشود و حتی ممکن است نتیجه‌ای کاملا معکوس داشته باشد. ایران تاکید کرده در پاسخ به هرگونه جنگ دوباره، حملاتی مؤثرتر و گسترده‌تر خواهد کرد و پاسخ ایران هزینه‌های نظامی و اقتصادی جنگ برای متجاوزان را به‌شدت افزایش خواهد داد. در واقع بازگشت دوباره به جنگ می‌تواند به عاملی برای تشدید نارضایتی داخلی و تضعیف موقعیت سیاسی نتانیاهو تبدیل شود.

آکسیوس هم در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی و صهیونیست نوشت ارزیابی‌های نظامی حاکی از آن است حمله مجدد به ایران می‌تواند با شلیک صد‌ها موشک بالستیک ایران به سمت اسرائیل همراه شود. طبق همین گزارش، رئیس ستاد ارتش رژیم نیز در گفت‌و‌گو با همتای آمریکایی خود درباره احتمال از سرگیری جنگ و پیامد‌های آن، از جمله احتمال به تعویق افتادن انتخابات، رایزنی کرده است.

از سوی دیگر، روزنامه جروزالم‌پست ۱۵ اکتبر گزارش داد نگرانی از تلفات احتمالی، اصابت موشک‌ها به مناطق مسکونی، تخریب ساختمان‌ها و انتقال دوباره زندگی روزمره به پناهگاه‌ها، در محاسبات انتخاباتی نتانیاهو نقش دارد. یک مقام ارشد حزب لیکود نیز در این گزارش هشدار داد چنین تصاویری ممکن است به پیروزی گادی آیزنکوت و متحدانش کمک کند؛ بنابراین اگر رژیم آغازگر حمله‌ای تازه باشد و پاسخ ایران خسارات سنگینی به بار آورد، نتانیاهو نه‌تنها به پیروزی نظامی دست نخواهد یافت، بلکه با افزایش نارضایتی عمومی، تشدید انتقاد‌ها از عملکرد امنیتی دولت و از دست دادن حمایت رأی‌دهندگان مواجه می‌شود. در چنین سناریویی، جنگی که قرار بود ابزار نمایش قدرت و تقویت جایگاه سیاسی او باشد، می‌تواند به عاملی برای تسریع سقوط نتانیاهو تبدیل شود.

منبع: روزنامه وطن امروز