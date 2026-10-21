یک تبعه افغان با ۷۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی هنگام خروج از هنگ مرزی تایباد دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی اظهارکرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد با تیزبینی و هوشیاری موفق به کشف ۷۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی از یک نفر تبعه افغان حین خروج از مرز شدند.

سردار شجاع افزود:مرزبانان هنگ تایباد در حین کنترل مسافرین در کیت خروجی به یک تبعه افغان مشکوک که در بازرسی وسایل همراه وی، موفق شدند ۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه شامل ۷۰ دستگاه هوشمند و ۴ دستگاه گوشی تلفن همراه ساده، تعداد ۲ دستگاه پاوربانک و دو دستگاه قطعه الکترونیکی از متهم کشف شد.

فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی تصریح کرد: با استعلام بعمل آمده همه گوشی‌های مذکور سرقتی بوده لذا جهت سیر مراحل قانونی متهم و کالای مکشوفه تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

سردار شجاع با بیان اینکه مرزبانان نهایت تلاش خود را در جهت برخورد قاطع با قاچاقچیان بکار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: گوشی‌هاث مکشوفه پس از انجام مراحل قانونی، تحویل مال‌باختگان خواهد شد.