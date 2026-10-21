پلیس آگاهی خودروی حامل آرد قاچاق را در سیاهکل توقیف و تعزیرات حکومتی متهم را به عرضه آرد یارانه‌ای به شبکه توزیع و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با تأکید بر اینکه آرد یارانه‌ای قوت غالب مردم است، از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و گفت: حکم تعزیرات حکومتی این استان مانع از رسیدن آرد قاچاق به نانوایی شد.

به گفته او، بنا بر گزارش پلیس آگاهی و توقیف خودروی حامل ۳۹۷ کیسه آرد یارانه‌ای، این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سیاهکل مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: در این راستا ضمن عرضه آرد یارانه‌ای به شبکه توزیع، متهم به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی

برچسب ها: آرد قاچاق ، جزای نقدی
خبرهای مرتبط
توقیف بیش از ۳ تن آرد قاچاق در تالش
کشف ۲ تن آرد قاچاق در لنگرود
کشف محموله میلیاردی آرد قاچاق در رشت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توصیه‌های پلیس راهور برای رانندگی در روز‌های بارانی
آخرین اخبار
توصیه‌های پلیس راهور برای رانندگی در روز‌های بارانی
ضرورت ارتقای سیمای شهری/شهر پویا با مدیریت شهری کارآمد
کسب نخستین مدال پاراوزنه‌برداری در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا توسط ورزشکار گیلانی
تجلیل از دست‌اندرکاران نمایش اقتدار ملی در رشت + تصاویر
دستگیری متهم انتشار مطالب مجرمانه در فضای مجازی در آستارا
مسابقات سراسری قرآنی «مدهامتان» فردا در رشت آغاز می‌شود
پایش زیستگاه‌های حیات وحش رودبار