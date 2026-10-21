باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان با تأکید بر اینکه آرد یارانه‌ای قوت غالب مردم است، از برخورد قاطع با متخلفان خبر داد و گفت: حکم تعزیرات حکومتی این استان مانع از رسیدن آرد قاچاق به نانوایی شد.

به گفته او، بنا بر گزارش پلیس آگاهی و توقیف خودروی حامل ۳۹۷ کیسه آرد یارانه‌ای، این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سیاهکل مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: در این راستا ضمن عرضه آرد یارانه‌ای به شبکه توزیع، متهم به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم شده است.

منبع: روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی