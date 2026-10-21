مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه گفت: به ‌منظور تسهیل سوخت‌گیری و مدیریت صف‌های بنزین از دو روز گذشته تعداد کارت اضطراری جایگاهها به‌ صورت موقت به دو برابر افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه گفت: به ‌منظور تسهیل سوخت‌گیری و مدیریت صف‌های بنزین از دو روز گذشته تعداد کارت اضطراری جایگاهها به‌ صورت موقت به دو برابر افزایش یافت.

 احمد مجرد اظهار کرد: این کارت‌ها تا پایان ماه جاری در اختیار جایگاه‌ها خواهد بود تا با افزایش امکان سوخت‌گیری از طریق کارت‌های آزاد جایگاه، روندخدمت‌رسانی به شهروندان بهبود یابد.

مجرد با اشاره به عوامل مؤثر بر افزایش مراجعات به جایگاه‌های عرضه سوخت افزود: نزدیک‌شدن به روزهای پایانی ماه و تمایل برخی رانندگان به استفاده از باقیمانده
سهمیه بنزین نرخ دوم کارت سوخت شخصی(۳۰۰۰ تومانی)، از جمله عواملی است که می‌تواند
موجب افزایش تقاضای سوخت‌گیری در مقاطع زمانی خاص شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، بازگشایی مدارس و افزایش تردد خودروهای شخصی برای جابه‌جایی دانش‌آموزان را از دیگر عوامل تأثیرگذار بر
حجم مراجعات به جایگاه‌ها دانست و تصریح کرد: افزایش ترددهای شهری، به‌ویژه در ساعات آغاز و پایان فعالیت مدارس، می‌تواند بر میزان مراجعه به جایگاه‌های عرضه سوخت تأثیرگذارباشد.

مجرد با تأکید بر تداوم اقدامات اجرایی برای تسهیل سوخت‌رسانی خاطرنشان کرد: وضعیت جایگاه‌ها به‌صورت مستمر و با همکاری بازرسین تعزیرات حکومتی استان رصد می‌شود تا متناسب با شرایط موجود، اقدامات لازم برای مدیریت بهتر عرضه سوخت صورت گیرد.

چهارشنبه ۲۹ مهر، این مقام مسئول با دعوت از شهروندان به استفاده از کارت سوخت شخصی و مراجعه در ساعات مختلف روز، اظهار کرد: همراهی شهروندان در مدیریت تقاضای سوخت‌گیری، در کنار اقدامات اجرایی مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، می‌تواند به روان‌تر شدن روند سوخت‌گیری و ارتقای کیفیت خدمات در جایگاه‌ها کمک کند.

منبع: روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه

برچسب ها: کارت سوخت ، فرآورده های نفتی
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