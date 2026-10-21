باشگاه خبرنگاران جوان - «اینجا لندن است، رادیوی بی‌بی‌سی، اکنون دقیقا نیمه شب است». این جمله‌ای بود که شب ۲۵مرداد ۱۳۳۲ برای اطمینان خاطر محمدرضا از انجام عملیات کودتا، به‌جای جمله‌ای که هر شب رأس ساعت ۱۲ نیمه شب از رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شد یعنی: «اکنون نیمه شب به وقت لندن است» اعلام شد.

در خاطرات دونالد ویلبر و همچنین کتاب «انگلستان و سرنگونی دولت دکتر مصدق» نوشته ویلیام راجر لوئیس آمده است که همین این جمله رمز کودتای سیاه ۲۸مرداد شد و شاه را نسبت به حمایت سازمان‌های جاسوسی انگلیس (MI ۵ و MI ۶) از کودتا مطمئن ساخت.

این اوج دشمنی رادیو بی‌بی‌سی در شب‌های کودتا و ایفای نقش بلندگوی عملیات «آژاکس» و «چکمه» بود که توسط CIA و MI ۶ به مرحله اجرا درآمد و استقلال و آزادی میلیون‌ها ایرانی را لگدکوب کرد. البته این نخستین بار نبود که این رسانه سلطنتی انگلیس، بر نابودی آزادی و استقلال ایران پایکوبی می‌کرد. رادیو بی‌بی‌سی در برنامه فارسی خود، که ۱۲سال قبل از آن و در شب سوم شهریور ۱۳۲۰، در آستانه ورود ارتش‌های اشغالگر متفقین به ایران شعری از فردوسی را قرائت کرده بود که علاوه بر اعلام رمز اشغال ایران، اعلام جنگ علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ایرانی‌ها بر سرزمین خود بود.

وقتی بی‌بی‌سی تأسیس شد

رسانه سلطنتی بریتانیا یا بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا یا همان رادیو بی‌بی‌سی در ۱۸اکتبر ۱۹۲۲ (۲۵مهرماه ۱۳۰۱) در لندن تأسیس شد و از ۱۴نوامبر (۲۲آبان) همان سال برنامه‌های روزانه خود را شروع کرد. بی‌بی‌سی از همان ابتدا با راه‌اندازی برنامه بین‌المللی خود به نام World Service، به بیش از ۵۰زبان برای سراسر جهان برنامه پخش کرد! یعنی آنچه به‌عنوان اهداف این رسانه تعیین شد، علاوه بر انگلستان، نقاطی از جهان را شامل می‌شد که طی سه قرن به اشغال بریتانیا در‌آمده بودند.

بخش فارسی رادیو بی‌بی‌سی شهریور ۱۳۲۰ و همزمان با حمله نیرو‌های اشغالگر انگلیس به ایران برای توجیه آن راه‌اندازی شد. سر ریدر بولارد، وزیر مختار وقت بریتانیا در ایران، در خاطراتش درباره این موضوع نوشته است: «واقعا تأسف‌بار بود درست زمانی که احتیاج به همراهی و مساعدت مردم ایران داشتیم، آنها به سرزنش ما بپردازند و از این‌که حامی شاه مورد تنفرشان بودیم، اظهار گله‌مندی کنند ولی این وضع دیری نپایید. زیرا توانستیم با آغاز پخش برنامه‌های فارسی بی‌بی‌سی از لندن و دهلی، تا حدود زیادی بر این مشکل فائق آییم».

نامه‌های خصوصی و گزارش‌های محرمانه سر ریدر بولارد که سال ۱۹۹۱ در لندن منتشر شد، نشان داد مطالبی که آن هنگام برای توجیه حضور ارتش‌های متفقین از جمله نیرو‌های انگلیسی در خاک ایران از رادیو بی‌بی‌سی پخش می‌شد، قبلا به‌وسیله آن لمبتون، جاسوس ارشد و وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران تهیه و به لندن ارسال شده بود و در موقع مقتضی به بی‌بی‌سی دستور داده می‌شد آنها را پخش کند.

نقش بهاییان در تأسیس بی‌بی‌سی

اما بی‌بی‌سی فارسی توسط یک فرد بهایی (حسن موقر بالیوزی) که ریاست محفل بهاییان بریتانیا را برعهده تأسیس شد و برنامه‌هایش در جهت توجیه حمله ارتش بریتانیا و اشغال خاک ایران تهیه و پخش می‌شد. مجید تفرشی، کارشناس اسناد تاریخی در همایش ایران و استعمار انگلیس در دانشگاه تهران به تاریخ ۲۳مهرماه ۱۳۸۷ اظهار داشت: «حسن موقر بالیوزی که نامش به‌عنوان سخنران، سخنگو یا سخنور در تاریخ بی‌بی‌سی ثبت شده فرزند میرزا علی‌محمد بالیوزی بود که از اقوام خاندان افنان و از اقوام میرزا علی‌محمد باب است و در شرایطی به استخدام بی‌بی‌سی در‌می‌آید که چند ماه قبل به عضویت مجمع ملی بهاییان موسوم به رضوان درآمده بود. چند سال بعد از تأسیس رادیو بی‌بی‌سی هم به‌عنوان یکی از ایادی امرالله تعیین می‌شود. ایادی امرالله در آیین بهاییت شبیه یک کاردینال اعظم دستگاه پاپ است. حضور چنین آدمی که جزو بزرگ‌ترین رهبران بهاییت بوده و نزدیک دو دهه در بالاترین تصمیم‌گیری‌های بی‌بی‌سی حضور داشته تا حد زیادی نشان می‌دهد جهت‌گیری‌های بی‌بی‌سی به چه سویی تنظیم و هدایت می‌شده است».

در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، روز‌هایی که ملت ایران برای ملی کردن نفت خود مبارزه می‌کردند و از همین رو تحت تحریم‌های سخت انگلیسی‌ها قرار داشتند، رادیو بی‌بی‌سی علیه جنبش ملت ایران بود و در جریان عملیات تبلیغی برای تخریب این جنبش و بدنام کردن رهبران آن طی عملیاتی موسوم به «بدامن»، بیشترین حجم گزارش و اخبار جعلی را درباره مبارزات مردم ایران برای ملی شدن نفت انتشار داد.

همراه همیشگی دیکتاتوری وابسته پهلوی

رادیو بی‌بی‌سی در تمام سال‌های پس از کودتا هم از سیاست‌های استعماری آمریکا در ایران و رژیم دیکتاتوری شاه دفاع و خیانت‌ها و جنایت‌هایش را توجیه کرد. بی‌بی‌سی قرارداد کنسرسیوم نفتی و حاکمیت ۲۵‌ساله شرکت‌های بزرگ آمریکایی و هلندی بر منابع نفتی ایران را زمینه‌ساز شکوفایی اقتصاد آن خواند، تأسیس ساواک در سال ۱۳۳۷ را آغازی بر تامین امنیت داخلی این کشور نفت‌خیز اعلام کرد، نهضت و حرکت روحانیت مبارز به رهبری امام خمینی علیه سیاست‌های ارتجاعی و اشغالگری نوین آمریکا را همصدا با شاه، «ارتجاع سیاه» تلقی کرد و قیام ۱۵خرداد ۱۳۴۲ و قتل‌عام مردم توسط چکمه‌پوشان شاه را سرکوب مرتجعان تحلیل کرد که می‌تواند ادامه راه ترقی برای ایران را تضمین کند.

رادیو بی‌بی‌سی طی سال‌های بعد از قتل‌عام ۱۵‌خرداد و تبعید امام، در روزگاری که شاه با ساواک و شکنجه‌ها و سرکوب، ندای هرگونه آزادیخواهی و استقلال‌طلبی را در گلو خفه می‌کرد و پایگاه بی‌چون و چرای غرب و به‌اصطلاح ژاندارم آمریکا در منطقه بود، رژیم شاه را عامل ثبات در غرب آسیا می‌خواند. احتمالا کسانی که در آن روز‌ها به رادیو بی‌بی‌سی گوش می‌دادند به‌خاطر دارند وقتی جیمی کارتر، رئیس‌جمهور آمریکا در شب ژانویه ۱۹۷۸ (۱۰‌دی ۱۳۵۶) در کاخ نیاوران به افتخار شاه و دار‌ودسته‌اش، لیوان‌های شراب را بالا برد و ایران را جزیره ثبات در منطقه خواند، رسانه سلطنتی بریتانیا با قطع برنامه‌های عادی خود، ویژه‌برنامه‌های سفر کارتر به ایران در آستانه تمدن بزرگ شاه را پخش کرد! اما نهضت امام خمینی آنچنان گسترش یافت که فقط ۹‌ماه بعد، ناگزیر شدند اخبار مربوط به ایشان را در صدر گزارش‌های خود قرار دهند؛ موضوعی که باعث شد برخی ساده‌دلان دچار توهم شوند و بی‌بی‌سی را حامی انقلاب ایران بدانند!

دیگ پلوی بی‌بی‌سی برای انقلاب

بی‌بی‌سی در زمانی به پوشش خبری انقلاب اسلامی روی آورد که اخبار و گزارش‌های نهضت، به‌طور ۲۴ساعته توسط جوانان انقلابی حوزه و دانشگاه روی بولتن‌ها و اعلامیه‌های مختلف در کوچه و خیابان‌ها، دانشگاه، حوزه و در بهشت‌زهرا پخش می‌شد و نوار‌های سخنرانی امام نیز در فاصله‌ای کوتاه در سراسر کشور توزیع شده بود. یعنی زمانی بود که نهضت امام برای اطلاع‌رسانی اساسا نیازی به امثال بی‌بی‌سی نداشت.

بی‌بی‌سی با همان هدفی وارد میدان اطلاع‌رسانی انقلاب اسلامی شد که سفارت انگلیس در صدر مشروطه به میدان آمد تا نهضت عدالتخانه علما و مردم را منحرف کرده و به‌جای آن، مشروطه انگلیسی را از دیگ پلوی متحصنین در سفارت بیرون بیاورد و به‌عنوان نتیجه کار، رضا میرپنج را به ملت ایران تحمیل کند.

درواقع رادیو بی‌بی‌سی برای نهضت امام و انقلاب اسلامی، حکم همان دیگ پلوی سفارت انگلیس در مشروطه را داشت. بی‌بی‌سی تحت لوای انتشار اخبار و گزارش‌های انقلاب و نهضت، شروع به تحریف وقایع کرد و به‌تدریج ماموریت اصلی خود، یعنی رهبر‌تراشی برای نهضت را آغاز کرد تا جایگاه رهبری امام را تحت تاثیر قرار دهد و تضعیف کند. چون این اطمینان را داشت که همه هیمنه نهضت و انقلاب به رهبری امام است. در این مسیر پای انواع و اقسام نیرو‌های چپ و راست را به میان کشید؛ از کاظم شریعتمداری تا جبهه ملی و برخی شخصیت‌های وامانده همچون علی امینی، اللهیار صالح، علی شایگان و... و تا گروه‌های چپ از فداییان خلق و حزب توده گرفته تا مجاهدین خلق و.... خلاصه به هر چیزی متمسک شد بلکه خدشه‌ای به رهبری امام وارد کند.

طبل تروریسم و جنگ در بی‌بی‌سی

اما حنای بی‌بی‌سی در دوران انقلاب رنگی نداشت و نتوانست مشروطه انگلیسی را تکرار کند؛ بنابراین از فردای پیروزی انقلاب بر طبل مخالفت همان گروهک‌های مختلف چپ و راست کوبید، از تجزیه‌طلبان در کردستان و خوزستان و ترکمن صحرا و... حمایت کرد، گروهک‌های تروریستی را در بوق کرد، کودتای نقاب با حمایت صدام و بقایای شاه و سیا را خیزش افسران آزادیخواه اعلام نمود و تجاوز وحشیانه صدام به ایران و اشغال هزاران کیلومتر از خاک آن را پاسخی منطقی به‌صدور انقلاب ایران دانست؛ و البته هیچ‌گاه از تجاوزگری صدام و جنایات جنگی او اعم از جنگ شهرها، حملات شیمیایی و کشتار مردم بی‌گناه سخن نگفت!

رسانه سلطنتی بی‌بی‌سی که در سال‌های پس از جنگ نیز حتی برای یک روز دست از دشمنی با ملت ایران نکشید، در فتنه‌های مختلف از جمله در سال‌های ۷۸ و ۸۸ و ۹۸ و ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ هم آتش‌بیار معرکه‌ها بود. بی‌بی‌سی فقط چند ماه پیش از برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ایران، پخش برنامه‌های تلویزیونی خود را آغاز کرد و پس از آن و در طول فتنه‌های برنامه‌ریزی شده سرویس‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی غرب صلیبی/صهیونی حضور چشمگیری داشت و با پخش شایعات کانالیزه شده و هدایت آشوب‌ها و اغتشاشات، نقش مهمی را در طرح‌های البته ناکام و رسواشده براندازی نظام جمهوری اسلامی ایفا نمود.

منبع: روزنامه جام جم