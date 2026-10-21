باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ادامه اعتراض دانشگاهیان انگلیس به رژیم صهیونیستی + فیلم

دانشگاهیان انگلیس با اعتراض به سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حامیان آن، بر حمایت از حقوق مردم فلسطین تأکید دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود فشارها برای گسترش نفوذ جریان‌های حامی رژیم صهیونیستی در دانشگاه‌های انگلیس، این مراکز همچنان صحنه اعتراض به سیاست‌های اسرائیل و حمایت از حقوق مردم فلسطین هستند.

 

مطالب مرتبط
ادامه اعتراض دانشگاهیان انگلیس به رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

از فتوای تنباکو تا انقلاب اسلامی؛ روایت یک پیوند تاریخی میان دین و مردم + فیلم

ادامه اعتراض دانشگاهیان انگلیس به رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

 هر ۷ دقیقه یک سرقت در لندن! + فیلم

ادامه اعتراض دانشگاهیان انگلیس به رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

عاقبت تکیه کردن اوکراین به آمریکا + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
گلوله، باتوم و خشم عمومی؛ پشت پرده اعتراضات خونین فرانسه + فیلم
۳۲۷

گلوله، باتوم و خشم عمومی؛ پشت پرده اعتراضات خونین فرانسه + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
پاسخ کوبنده تحلیلگر مسائل غرب آسیا به سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی درباره ایران! + فیلم
۳۲۱

پاسخ کوبنده تحلیلگر مسائل غرب آسیا به سیاه‌نمایی بی‌بی‌سی درباره ایران! + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
غزه در زنجیر قحطی؛ نیم میلیون انسان در یک قدمی مرگ + فیلم
۲۸۰

غزه در زنجیر قحطی؛ نیم میلیون انسان در یک قدمی مرگ + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
دانشگاه ایران؛ از ۱۶ آذر خونین تا حرکت به سمت قله‌های علم + فیلم
۲۴۲

دانشگاه ایران؛ از ۱۶ آذر خونین تا حرکت به سمت قله‌های علم + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تداوم حضور خستگی‌ناپذیر مردم در میادین + فیلم
۲۱۹

تداوم حضور خستگی‌ناپذیر مردم در میادین + فیلم

۲۹ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha