ادامه اعتراض دانشگاهیان انگلیس به رژیم صهیونیستی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0641\u0634\u0627\u0631\u0647\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u0646\u0641\u0648\u0630 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u06a9\u0632 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0635\u062d\u0646\u0647 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0628\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u0648 \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0641\u0644\u0633\u0637\u06cc\u0646 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n