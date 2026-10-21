باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، انارکی محمدی مدیرعامل این سازمان در خصوص اقدامات سازمان املاک و مستغلات در دوره ششم مدیریت شهری گفت: در دوره اخیر، نقش سازمان املاک در تأمین منابع و پشتیبانی از پروژه‌های مهم شهری پررنگ‌تر شده است. بر این اساس، ضمن توجه به انضباط مالی، از ظرفیت‌های غیرنقدی، تهاتر و مولدسازی در راستای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار شهری استفاده ویژه می‌شود.

تملک پروژه‌های بزرگ شهری

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات با اشاره به اولویت این سازمان در تملک و تأمین اراضی پروژه‌های بزرگ شهری افزود: یکی از محور‌های اصلی فعالیت سازمان، تملک اراضی مورد نیاز کلان‌پروژه‌های شهر تهران بوده است که در این زمینه اقدامات گسترده‌ای انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به تسهیل‌گری پروژه آزادراه شهید شوشتری (کمربند شرقی تهران) تصریح کرد: فاز نخست این پروژه به طول ۹.۳ کیلومتر، پس از ۱۸ سال، با تعامل و توافق با ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر اراضی نهادی و شخصی بستر پروژه به بهره‌برداری رسید و در این مسیر به ارزش روز، حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تملک انجام شد.

انارکی محمدی همچنین از پیشرفت اقدامات تملکی در پروژه یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید بروجردی، رود دره فرحزاد و باغ راه حضرت زهرا (س) خبر داد و افزود: در پروژه‌های مختلف شهری، بخش قابل‌توجهی از تملکات با استفاده از ظرفیت‌های غیرنقدی و توافقات انجام شده و همکاران سازمان املاک و مناطق شهرداری در این زمینه تلاش گسترده‌ای داشته‌اند.

بیش از ۶ میلیون مترمربع سند تک‌برگ

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات در بخش دیگری درباره پیگیری تثبیت مالکیت شهرداری بر اراضی سطح شهر توضیح داد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سازمان املاک و مستغلات در این دوره مدیریت شهری، تثبیت مالکیت و اخذ اسناد تک‌برگ املاک شهرداری بوده است. از ابتدای دوره ششم تاکنون، بیش از ۶ میلیون مترمربع سند تک‌برگ برای املاک شهرداری تهران اخذ شده است.

انارکی محمدی با تأکید بر اهمیت این موضوع افزود: اخذ سند تک‌برگ، از مهم‌ترین اقدامات برای صیانت از دارایی‌های شهر است؛ چراکه تا زمانی که مالکیت یک ملک به‌صورت رسمی و قطعی تثبیت نشده باشد، همواره امکان بروز ادعا‌های مالکیتی و حقوقی وجود دارد.

وی با اشاره به اسناد اخذ شده برای اراضی مختلف، از جمله اراضی شهر آفتاب و دینارآباد، بوستان گلشن منطقه ۱۵ و سایر املاک شهری، اظهار کرد: این موضوع به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سازمان به مناطق ابلاغ شده و عملکرد مناطق در حوزه اخذ اسناد تک‌برگ نیز به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات از ایجاد رقابت سالم میان مناطق در زمینه اخذ اسناد خبر داد و گفت: در حال حاضر، مناطق مختلف شهرداری با استفاده از ظرفیت کارگزاران تخصصی، پیگیری جدی‌تری برای تثبیت مالکیت و اخذ اسناد املاک تحت اختیار شهرداری دارند.

راه‌اندازی مرکز تخصصی ثبت املاک شهرداری تهران

وی در ادامه از برنامه راه‌اندازی نخستین ساختمان تخصصی ثبت اسناد ویژه شهرداری تهران خبر داد و افزود: با هماهنگی انجام‌شده با اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران، مقدمات راه‌اندازی این مرکز فراهم شده است؛ ایجاد یک مجموعه تخصصی برای امور ثبتی شهرداری می‌تواند فرآیند اخذ اسناد املاک را تسریع کرده و زمینه تثبیت مالکیت دارایی‌های شهرداری را بیش از گذشته فراهم کند.

توسعه تعامل با نهاد‌ها و سازمان‌ها

انارکی محمدی با اشاره به تعاملات سازمان املاک با نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف گفت: در دوره اخیر، تعاملات گسترده‌ای با بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد و سایر نهاد‌ها انجام شده و این تعاملات به تعیین تکلیف بخشی از املاک و اسناد مورد نیاز شهرداری منجر شده است.

وی با اشاره به انتقال سند اراضی پارک آبی آزادگان به نام شهرداری تهران اظهار کرد: سند حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی پارک آبی آزادگان پس از سال‌ها پیگیری و تعامل، به نام شهرداری تهران منتقل شد که ارزش این ملک حدود ۳۰ همت برآورد می‌شود.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان سازمان املاک و دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: تثبیت مالکیت املاک، مولدسازی دارایی‌ها، تأمین منابع برای پروژه‌های شهری و صیانت از دارایی‌های عمومی از مأموریت‌های مهم سازمان املاک است و استمرار این مسیر نیازمند همکاری و همراهی مجموعه‌های نظارتی و ثبتی خواهد بود.