وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی واجد شرایط برای ارائه پیشنهاد خرید اوراق مالی اسلامی دولت از نوع «مرابحه عام» در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور برای روز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نظر دارد بر اساس قوانین و مقررات مربوط به انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت، نسبت به اخذ سفارش از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام کند.

نوع این اوراق مرابحه عام و نرخ سود اسمی آن ۲۳ درصد سالانه تعیین شده است. مواعد پرداخت کوپن نیز شش‌ماهه اعلام شده و تاریخ سررسید آن اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۷ خواهد بود. مدت قرارداد حداکثر سه هفته تعیین شده و حداقل مبلغ خرید طی مدت قرارداد نیز ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین متقاضیان باید نرخ پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.

در این اطلاعیه از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه امکان فعالیت به عنوان معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت را دارند، دعوت شده تا مبلغ خرید (طی مدت قرارداد) و نرخ مؤثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، پیشنهادهای ارائه‌شده در چارچوب فرآیند تعیین‌شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های ثبت‌شده تصمیم‌گیری خواهند کرد.

همچنین صرفاً پیشنهادهای بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده باشند، مشمول فرآیند بررسی و پذیرش خواهند بود.

پیشنهادهایی که مورد تأیید قرار گیرند، به منزله قبولی سِمت معامله‌گری اولیه اوراق دولت با شرایط اعلام‌شده تلقی می‌شود و پیشنهاددهندگان موظفند حداکثر ظرف ۵ روز کاری پس از اعلام نتیجه، نسخه‌های تکمیل‌شده قراردادهای اوراق مالی اسلامی دولت و سایر مدارک و مستندات مورد نیاز اعلام‌شده را ارائه کنند.

پس از انعقاد قراردادهای مربوط به خرید اولیه اوراق مالی اسلامی دولت نیز خریداران اولیه موظف به ایفای تعهدات خود مطابق قرارداد و قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود.

در بخش دیگری از اطلاعیه تأکید شده است که همه سفارش‌ها باید به صورت «معتبر تا لغو» (Good Till Cancel) در سامانه ثبت شوند.

همچنین نهادهای مالی موضوع بند ۲۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار که مطابق قوانین و مقررات مربوط به حدنصاب تعیین‌شده در خصوص نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را رعایت کرده‌اند، در اولویت انتخاب معامله‌گران اولیه اوراق دولت می‌باشند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه اطلاعیه، با اشاره به اینکه پالایش فهرست معامله گران اولیه اوراق دولت در دستور کار قرار دارد، اعلام کرده است که عملکرد نهادهای مالی در انعقاد قرارداد معامله گری و حضور فعال در مظنه گیری های انجام شده با نرخ های متعارف، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد نهادهای مالی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: اوراق بدهی دولت ، وزارت اقتصاد
خبرهای مرتبط
وزارت اقتصاد از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تأمین مالی پروژه‌های خورشیدی حمایت می‌کند
کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی با وجود جنگ تحمیلی
با نقدینگیِ حاصل از فقط ۲ روز خلق پول بانک‌ها، می‌توان تمام پروژه‌های نیمه‌تمام یک استان بزرگ را احیا کرد!
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای ۱۰.۹ میلیون خانوار تا پایان مهر
سخنگوی صنعت آب: ال‌نینو مشکل خشکسالی ایران را حل نمی‌کند
حمایت از ناوگان خصوصی در خلیج فارس نیازمند اقدام جدی دولت است
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان‌ماه آغاز شد
افزایش تجارت ایران با اوراسیا و آفریقا/جبران بخشی از آثار جنگ با تغییر بازارهای هدف
پرواز‌ ام‌دی‌های دارای نقص ایمنی متوقف می‌ماند؛ ایمنی مردم قابل مذاکره نیست
واردات خودروهای لوکس ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دلاری در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست
واردات گوشت مقرون به صرفه نیست
بهره‌مندی ۴ میلیون دانش‌آموز از آموزش‌های هوش مصنوعی
ارزیابی فنی بیش از ۱.۳ میلیون ناوگان سنگین در کشور
آخرین اخبار
تعدد قوانین و مقررات متناقض، توان صادراتی کشور را کاهش داده است
۲ آبان؛ مظنه‌گیری جدید از بانک‌ها برای خرید اوراق بدهی دولتی
پرواز‌ ام‌دی‌های دارای نقص ایمنی متوقف می‌ماند؛ ایمنی مردم قابل مذاکره نیست
بهره‌مندی ۴ میلیون دانش‌آموز از آموزش‌های هوش مصنوعی
ارزیابی فنی بیش از ۱.۳ میلیون ناوگان سنگین در کشور
واردات خودروهای لوکس ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار دلاری در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست
واردات گوشت مقرون به صرفه نیست
افزایش تجارت ایران با اوراسیا و آفریقا/جبران بخشی از آثار جنگ با تغییر بازارهای هدف
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری آبان‌ماه آغاز شد
افزایش ۵۰۰ هزار تومانی کالابرگ برای ۱۰.۹ میلیون خانوار تا پایان مهر
سخنگوی صنعت آب: ال‌نینو مشکل خشکسالی ایران را حل نمی‌کند
حمایت از ناوگان خصوصی در خلیج فارس نیازمند اقدام جدی دولت است
توسعه بدون حضور مردم محقق نمی‌شود/ ضرورت تقویت کریدورهای ترانزیتی کشور
تداوم توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور
سازوکار تأمین منابع مالی برای نگهداری و نوسازی شهرک‌های صنعتی مشخص شد
هشدار همتی به بانک‌ها: واگذاری دارایی‌های مازاد را تسریع کنید
کاهش دمای هوا طی ۵ روز آینده
تصویب ۴۲ درخواست سرمایه گذاران خارجی به ارزش ۲۲۸ میلیون دلار
سبحانیان: ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از جرایم مالیاتی بزرگ بخشوده شد
گمرکات کشور فعال هستند/ تداوم صادرات نفت با وجود محدودیت‌ها
برنامه تازه برای افزایش تولید نفت از میدان‌های مسجدسلیمان
قیمت منطقی خرید تضمینی گندم ۹۲ هزار تومان است
بازگشت تقاضا به بورس؛ صعود ادامه دارد؟
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۸ مهر
فناوری‌های نوین و هوشمندسازی به ارتقای رقابت‌پذیری صنایع معدنی کشور می‌انجامد
مرغ هنوز به قیمت واقعی خود نرسیده است
ترافیک سنگین در محور‌های چالوس و هراز / بارش باران در برخی محور‌های شمالی
فروزان: مخالف ورود خودرو‌های لوکس به کشور هستم
افزایش قیمت مصالح؛ چالش جدی پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستند
وزیر صمت: افزایش تولید خودرو، ارتقای کیفیت دو اولویت صنعت خودرو است