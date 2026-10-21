استاندارد باید در همه ابعاد زندگی مردم رعایت شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - حاج ماموستا فایق رستمی، نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، پیش از ظهر امروز در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با اشاره به جایگاه نظم و عدالت در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: مفاهیم مرتبط با استاندارد، نظم و رعایت حقوق دیگران را می‌توان در تعالیم قرآن کریم و سیره پیامبر اسلام (ص) مشاهده کرد.

وی با اشاره به مفهوم میزان در قرآن کریم افزود: جهان هستی بر اساس نظم و حساب مشخصی اداره می‌شود و انسان نیز باید در زندگی فردی و اجتماعی خود، عدالت را رعایت کند و از تضییع حقوق دیگران بپرهیزد.

ماموستا رستمی با بیان اینکه استاندارد تنها به کیفیت کالا‌ها محدود نیست، گفت: تشخیص کالای اصیل از تقلبی، جلوگیری از فساد و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان از جمله موضوعاتی است که در حوزه استاندارد اهمیت دارد و باید در بخش‌های مختلف جامعه مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به روایتی از نظارت پیامبر اسلام (ص) بر بازار و کیفیت گندم، بر ضرورت جلوگیری از عرضه محصولات نامرغوب و فریب مردم تأکید کرد و افزود: نظارت بر کیفیت کالا‌ها و رعایت حقوق خریداران، از اصول مهم در روابط اقتصادی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: بی‌توجهی به استاندارد‌های ایمنی در ساختمان‌ها، جاده‌ها، خودرو‌ها و آسانسور‌ها می‌تواند خسارت‌های جانی و مالی به دنبال داشته باشد؛ ازاین‌رو، رعایت ضوابط فنی و ایمنی باید به‌عنوان یک ضرورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

ماموستا رستمی همچنین با تأکید بر لزوم کنترل کیفیت مواد غذایی و توجه به تاریخ مصرف محصولات اظهار کرد: سلامت مردم با کیفیت کالا‌هایی که مصرف می‌کنند ارتباط مستقیم دارد و نظارت بر عرضه محصولات استاندارد باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به مسئولیت افراد در برابر جامعه گفت: همان‌گونه که در آموزه‌های دینی بر جلوگیری از آسیب رسیدن به دیگران تأکید شده است، در حوزه استاندارد نیز نباید نسبت به رفتار‌ها و اقداماتی که جان و سلامت مردم را تهدید می‌کند، بی‌تفاوت بود.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان با قدردانی از مهدی سحری، مدیرکل استاندارد استان کردستان، برای برگزاری این آیین، استاندارد را موضوعی فراگیر دانست و بر ضرورت مشارکت مسئولان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در رعایت الزامات استاندارد تأکید کرد.