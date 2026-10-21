ایران با طلای امیرمهدی یاحقی برای نخستین بار در جمع ۱۰ کشور برتر جهان و در رتبه سوم آسیا در اسکیت سرعت قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان- با اعلام فدراسیون جهانی اسکیت؛ ایران در جمع ۱۰ کشور برتر اسکیت سرعت دنیا و ۳ کشور برتر آسیا قرار گرفت 

با طلای امیرمهدی یاحقی، ایران برای نخستین بار در جمع ۱۰ کشور برتر جهان و در جایگاه سوم آسیا در جدول توزیع مدال‌های قهرمانی جهان اسکیت سرعت ایستاد.

بر اساس جدول توزیع مدال‌های مسابقات قهرمانی جهان اسکیت سرعت که از سوی فدراسیون جهانی اسکیت منتشر شد، تیم ملی ایران با کسب مدال ارزشمند طلای امیرمهدی یاحقی، برای نخستین بار در تاریخ این رشته در جمع ۱۰ کشور برتر جهان قرار گرفت.

در این رده‌بندی، ایران با عبور از کشورهایی همچون آلمان، پرتغال و پاراگوئه میزبان، جایگاهی تاریخی در میان قدرت‌های اسکیت سرعت جهان به دست آورد.

همچنین در رده‌بندی کشورهای آسیایی، ایران پس از چین‌تایپه و هند، بالاتر از قدرت‌های باسابقه‌ای چون چین و کره جنوبی، در جایگاه سوم آسیا ایستاد.

این دستاورد تاریخی که با درخشش امیرمهدی یاحقی، ملی‌پوش ۱۷ ساله کشورمان رقم خورد، نقطه عطفی در تاریخ اسکیت سرعت ایران و نویدبخش آغاز فصل تازه‌ای از حضور مقتدرانه ملی‌پوشان کشورمان در میادین جهانی است.

برچسب ها: اسکیت ، مسابقات اسکیت
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