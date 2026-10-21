باشگاه خبرنگاران جوان – دومین همایش ترویج و توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی با هدف معرفی ظرفیت‌های جدید تأمین مالی، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع بانکی در مسیر حمایت از تولید و رونق اقتصادی امروز (چهارشنبه ۲۹ مهر ماه) از سوی اداره کل امور اقتصاد و دارایی گیلان در رشت برگزار شد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در این همایش با تأکید بر ضرورت رفع موانع بانکی و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی گفت: کاهش فاصله میان منابع جذب شده و تسهیلات پرداختی در استان، نیازمند آسیب‌شناسی تخصصی، اصلاح موانع موجود و بهره‌گیری از ابزار‌های نوین تأمین مالی است.

او با تأکید بر لزوم بهره‌گیری فعالان اقتصادی از مشاوره‌های تخصصی مالی افزود: همان‌طور که برای درمان بیماری‌ها به پزشکان و متخصصان مراجعه می‌کنیم، در مسائل مالی نیز باید از دانش و تجربه کارشناسان بهره بگیریم؛ چراکه تصمیم‌گیری بدون شناخت کافی از ابزار‌های مالی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کند.

استاندار گیلان با اشاره به مشکلات مالی برخی فعالان اقتصادی و پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی تصریح کرد: نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی و تعهدات انجام نشده را صرفا به تورم و افزایش قیمت‌ها نسبت داد؛ چراکه گاهی برآورد‌های اولیه، پیش‌بینی هزینه‌ها و ارزیابی شرایط اجرای طرح‌ها نیز دقیق نیست و همین مسئله می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات مالی شود. حق‌شناس با تأکید بر اهمیت شفافیت و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی گفت: نبود سازوکار‌های دقیق برای ثبت و نظارت بر فعالیت برخی مجموعه‌ها می‌تواند گردش منابع را مختل کرده و اثربخشی سیاست‌های پولی را کاهش دهد؛ ازاین‌رو، شفافیت مالی و نظارت مؤثر از الزامات هدایت صحیح منابع و تحقق اهداف اقتصادی است.

او با بیان اینکه آموزش و مشاوره مالی نباید به مجموعه‌های بزرگ اقتصادی محدود شود، افزود: تمامی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به شناخت ابزار‌های نوین تأمین مالی نیاز دارند تا بتوانند با تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر، ریسک فعالیت‌های خود را کاهش دهند و از ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثرتری استفاده کنند.

استاندار گیلان با اشاره به تفاوت نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان‌های مختلف اظهار داشت: پایین یا بالا بودن این نسبت را نمی‌توان صرفا به میزان توجه یا تخصیص منابع در سطوح مرکزی نسبت داد، بلکه عواملی همچون سطح آگاهی فعالان اقتصادی، شناخت ظرفیت‌های تأمین مالی و نحوه استفاده از ابزار‌های پولی و اعتباری نیز در این زمینه مؤثر است. حق‌شناس با بیان اینکه گیلان در برخی شاخص‌های جذب منابع بانکی رتبه‌های تک‌رقمی دارد، اما در پرداخت تسهیلات با جایگاه پایین‌تری مواجه است، تصریح کرد: این فاصله میان منابع جذب شده و تسهیلات پرداختی، ضرورت بررسی کارشناسی و شناسایی موانع موجود را دوچندان می‌کند.

او توسعه دانش مالی و آشنایی با ابزار‌های نوین تأمین مالی را از ضرورت‌های تقویت سرمایه‌گذاری و بهبود عملکرد اقتصادی استان دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان و متخصصان برای ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان