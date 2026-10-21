منابع خبری از لغو بیش از ۵۵۰۰ پرواز از مبدا عربستان از زمان آغاز درگیری های این کشور با یمن خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فایننشال تایمز، بر اساس داده‌های شرکت تحلیل هوانوردی «سیریوم»، از زمان آغاز درگیری ها میان عربستان و یمن بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ پرواز از مبدا فرودگاه های عربستان لغو شده است.

طبق این گزارش، همچنین در پی عملیات نیروهای مسلح یمن، خروج افراد ثروتمند از عربستان موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت هواپیماهای خصوصی شد.

چند روز پیش نیز وب‌سایت فلایت‌رادار در گزارشی اعلام کرد که تردد هوایی در فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در شهر دمام عربستان متوقف شده است.

این داده‌ها حاکی از لغو حدود ۵۳ پرواز فرودگاه ملک فهد در ۱۰ روز گذشته و تغییر مسیر برخی پروازهای آن است.

در همین حال بر اساس گزارش تارنمای «رصد تردد هوایی» آسمان فرودگاه‌های ریاض، دمام، ابها، جیزان و نجران از هواپیما خالی شده است.

برچسب ها: یمن ، عربستان ، لغو پرواز
خبرهای مرتبط
پارلمان مصر رأی‌گیری درباره حمایت نظامی از عربستان را تا هفته آینده به تعویق انداخت
انصارالله از شهادت و جراحت بیش از ۳۰ یمنی در حملات عربستان خبر داد
در پی تشدید درگیری ها،
عربستان نشست «داووس صحرا» را به سال ۲۰۲۷ موکول کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: با پایان درگیری با ایران، قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت
آمریکا پیشنهاد دیدار سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح می‌کند
لغو بیش از ۵۵۰۰ پرواز از مبدا عربستان در پی درگیری با یمن
آخرین اخبار
لغو بیش از ۵۵۰۰ پرواز از مبدا عربستان در پی درگیری با یمن
آمریکا پیشنهاد دیدار سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح می‌کند
ادعای ترامپ: با پایان درگیری با ایران، قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت
یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ بار یمن را بمباران کرد
روسیه تاسیسات راداری دوربردی در کالینینگراد و در نزدیکی جناح شرقی ناتو احداث کرد
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی از نشست محرمانه نتانیاهو و هگست کنار گذاشته شد
فرانسه برای مقابله با اعتراضات روز شنبه نیروهای نظامی بیشتری مستقر می‌کند
وزیر دفاع ترکیه: حضور نظامی خود را در عراق و سوریه حفظ می‌کنیم
اعتراض فعالان آلمانی به صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی/ ورودی کارخانه‌های تسلیحاتی مسدود شد
ترکیه توافق دفاعی با عربستان و پاکستان را برای تصویب به پارلمان ارائه کرد
اتحادیه اروپا راهبرد جدید خود درباره قطب شمال را تصویب کرد
قطر و پاکستان طرحی سازشی برای پایان جنگ ایران پیشنهاد دادند
حادثه دریایی در نزدیکی عمان
آمریکا در حال بررسی ارتباط اوکراین با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک است
انگلیس جنگنده‌های تایفون را برای مأموریت‌های دفاعی به عربستان اعزام می‌کند
اکونومیست: همه چیز برای محمد بن سلمان بد پیش می‌رود
گفت‌وگوی زلنسکی و روبیو درباره پدافند هوایی و هشدار حملات موشک‌های بالستیک
ذخایر نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ رسید
کره جنوبی تصمیم گرفت شماری از دیپلمات‌های خود را از اوکراین خارج کند
تهدید‌های ترامپ به نابودی ایران؛ زنگ خطری برای بشریت و تمدن جهانی
صدای انفجار در ریاض
کاهش جزئی قیمت نفت در سایه نگرانی‌ها از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه
حضور محرمانه مقام‌های اماراتی در نشست نتانیاهو و هگست
باراک: حل تنش‌ها با ایران به دیپلماسی نیاز دارد
احتمال سفر ویتکاف به مسکو پس از دیدار با زلنسکی