۱۸۰۰ میلیارد تومان فرار در پرداخت حقوق دولتی معادن کشف و ۱۰۴ مدیر به تخلفات اداری معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان عالی‌ترین و تخصصی‌ترین رکن نظارتی حاکمیت ذیل قوه قضائیه، برآمده از اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ نهادی راهبردی که مأموریت صیانت از سلامت ساختار اداری، پاسداری دقیق از حقوق عامه و حراست بی‌امان از بیت‌المال را در تمامی ارکان اجرایی و نهاد‌های عمومی کشور بر دوش می‌کشد. حضور قاطع و هوشمندانه این مجموعه، ضامن پیشگیری از انحراف دستگاه‌ها از چارچوب قانون و تضمین‌کننده جهت‌گیری صحیح منابع عمومی در راستای مصالح جامعه است.

این رکن نظارتی بر مدار دو اصل اساسی و تفکیک‌ناپذیر بنیان نهاده شده است: «نظارت بر اجرای صحیح قوانین» به‌منظور تطبیق موشکافانه فرآیند‌های مدیریتی با متون و نص صریح اسناد بالادستی، و «نظارت بر حسن جریان امور» که نگاهی فراتر از اسناد صوری و تشریفات اداری دارد. حسن جریان امور بدین معناست که بودجه‌ها، اختیارات حاکمیتی و امکانات عمومی باید با تدبیر، بهره‌وری کامل و در مسیر اولویت‌های ملموس و خدمت به آحاد جامعه هزینه شوند و از هرگونه اتلاف پنهان منابع، تجمل‌گرایی و مصارف غیرضروری پیشگیری به عمل آید.

امروزه رویکرد مدرن سازمان بازرسی از نظارت‌های سنتی و مچ‌گیرانه پس از وقوع جرم، به «نظارت‌های پیشگیرانه، برخط و سیستمی» تغییر ریل داده است. صدور هشدار‌های به‌موقع نظارتی و ابلاغ پیشنهاد‌های لازم‌الاجرا به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابزاری قانونی و بازدارنده است که بستر‌های فسادزا را پیش از تبدیل‌شدن به تخلفات مالی یا کیفری مسدود می‌سازد؛ مکانیزمی که قانون‌گذار برای استنکاف از آن مجازات‌های سنگینی، چون انفصال از خدمت و حبس را برای مدیران خاطی پیش‌بینی کرده است.

در سطح استانی، بازرسی کل استان زنجان در قامت خط مقدم این رسالت خطیر، بدون اغماض و با نگاهی کاملاً تخصصی و فراگیر، عملکرد مدیران و دستگاه‌ها را زیر ذره‌بین قرار داده است. رصد میدانی طرح‌های کلان توسعه‌ای، حفاظت از اراضی ملی، جلوگیری از تضییع حقوق دولتی در معادن، مقابله با رانت و تبانی در معاملات، و ممانعت از تعلل دستگاه‌ها در ارائه خدمات، رویکرد حاکم بر این مجموعه است که پیام‌آور عدم تبعیض و برخورد یکپارچه با هرگونه فساد در رده‌های خرد تا کلان مدیریتی است.

پیوند میان سازمان بازرسی و سرمایه اجتماعی مردم، مؤلفه تثبیت‌کننده سلامت نظام اداری است. گزارش‌های مردمی، سامانه شکایات و اعلام مفاسد توسط شهروندان، چشم بینا و تکیه‌گاه اصلی بازرسان در کشف گلوگاه‌های تخلف به شمار می‌رود. بر همین مبنا، عملکرد شفاف و گزارش‌دهی مستمر مسئولان بازرسی به افکار عمومی، علاوه بر تقویت اعتماد جامعه به عدلیه، پیامی روشن به بدنه مدیریتی صادر می‌کند که کوچک‌ترین بی‌انضباطی مالی و ترک فعل سازمانی از تیررس قانون دور نخواهد ماند.