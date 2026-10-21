براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای امروز ۱۰ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس آخرین دادههای مرکز پایش کیفی هوای کشور منتهی به ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در بهبهان ۱۵۹، مسجدسلیمان ۱۹۱ وهندیجان۱۵۴ میکرو گرم بر مترمکعب بوده که نشانگر وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی در این شهرها است.

در همین ساعت شاخص آلودگی هوا در شهرهای آبادان ۱۱۴، اهواز۱۱۵ ، خرمشهر ۱۰۴، دزفول۱۳۲، شادگان۱۰۸،  شوش ۱۴۳ وشوشتر ۱۲۳ میکرو گرم بر مترمکعب بوده و در محدوده نارنجی (ناسالم برای گروههای حساس) گزارش شده است.

در این شرایط، به افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه میشود از فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

همچنین، شاخص کیفی هوا در شهرهای دیگر خوزستان امیدیه،اندیکا ، اندیمشک، ایذه، ، دهدز، رامهرمز ، گتوند، ملاثانی، هفتکل و هویزه در محدوده "قابل قبول" (زرد) گزارش شده است.

یادآوری: شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ نشاندهنده هوای "پاک"، ۵۱ تا ۱۰۰ "قابل قبول"، ۱۰۱ تا ۱۵۰ "ناسالم برای گروههای حساس" (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ "ناسالم برای همه" (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ "بسیار ناسالم" و ۳۰۱ تا ۵۰۰ "خطرناک" است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

برچسب ها: آلودگی هوا ، هوای ناسالم
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