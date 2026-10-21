در سایه فشار آمریکا برای لغو قانون تحریم اسرائیل مصوب سال ۱۹۵۵ و تلاش‌های برخی اعضای پارلمان در این ارتباط، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد که لغو این قانون در پارلمان تصویب نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از النشره، رئیس پارلمان لبنان با تاکید بر اینکه امور این کشور از کنترل خارج نشده است، خاطرنشان کرد که لغو قانون تحریم رژیم صهیونیستی در پارلمان لبنان تصویب نخواهد شد.

رئیس پارلمان لبنان در مورد این فشارها و تلاش‌های پارلمانی، در گفتگویی با «الاخبار» خاطرنشان کرد که امور لبنان به‌طور بی‌ضابطه رها نشده است و هر کسی که فکر می‌کند اوضاع کشور از کنترل خارج شده، در اشتباه است. کشور هنوز از کنترل خارج نشده است. من مشتاقانه منتظر هستم کسی پیش‌نویس قانونی در این مورد ارائه دهد.

نبیه بری تأکید کرد که ثبات و حفاظت از کشور مسئولیت همه است و از همه طرف‌ها خواست از هرگونه اقدامی که می‌تواند تنش را افزایش داده و اختلافات داخلی را عمیق‌تر کند، خودداری کنند.

وی به پدیده «اختلافات فرقه ای» پرداخت و این سوال را مطرح کرد که آیا قابل تصور است که اوضاع به جایی رسیده باشد که یک شهروند لبنانی به دلیل پیشینه فرقه‌ای، از خرید ملک در یک منطقه لبنانی منع شود؟

این اظهارات در حالی است که بتازگی برخی محافل و لابی‌های سیاسی خواستار اعمال فشار واشنگتن بر بیروت به منظور لغو قانون تحریم اسرائیل مصوب سال ۱۹۵۵ شده‌ و ادعا کرده‌اند که این قانون به مانعی در مسیر دیپلماسی تبدیل شده است. قانون یاد شده هرگونه تماس و تعامل مستقیم و غیرمستقیم با افراد و نهادهای رژیم صهیونیستی را ممنوع می‌کند.

پیش از این، «حسین جشی» نماینده پارلمان و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، با تاکید بر اینکه سلاح موجود در لبنان هیچ ارتباطی با دشمن ندارد، تصریح کرد: برقراری تماس مستقیم با دشمن صهیونیستی نقض صریح قانون سال ۱۹۵۵ لبنان است که هرگونه ارتباط با دشمن را جرم‌انگاری می‌کند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند ۱۴۰۴) حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی اوایل تیر ماه امسال با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف از آن پایان دادن به جنگ عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

برچسب ها: لبنان ، اسرائیل
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس‌جمهور لبنان درباره تحولات منطقه
پرچم دروغین پشت ماجرای فلای‌دبی است
همزمان با سالگرد ترور معصومه کرباسی؛
«عروس لبنان» روی آنتن می‌رود/ روایتی از عشق و ایستادگی در قلب بیروت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای ترامپ: با پایان درگیری با ایران، قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت
آمریکا پیشنهاد دیدار سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح می‌کند
لغو بیش از ۵۵۰۰ پرواز از مبدا عربستان در پی درگیری با یمن
آخرین اخبار
لغو بیش از ۵۵۰۰ پرواز از مبدا عربستان در پی درگیری با یمن
آمریکا پیشنهاد دیدار سه‌جانبه ترامپ، پوتین و زلنسکی را مطرح می‌کند
ادعای ترامپ: با پایان درگیری با ایران، قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت
یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۳ بار یمن را بمباران کرد
روسیه تاسیسات راداری دوربردی در کالینینگراد و در نزدیکی جناح شرقی ناتو احداث کرد
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی از نشست محرمانه نتانیاهو و هگست کنار گذاشته شد
فرانسه برای مقابله با اعتراضات روز شنبه نیروهای نظامی بیشتری مستقر می‌کند
وزیر دفاع ترکیه: حضور نظامی خود را در عراق و سوریه حفظ می‌کنیم
اعتراض فعالان آلمانی به صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی/ ورودی کارخانه‌های تسلیحاتی مسدود شد
ترکیه توافق دفاعی با عربستان و پاکستان را برای تصویب به پارلمان ارائه کرد
اتحادیه اروپا راهبرد جدید خود درباره قطب شمال را تصویب کرد
قطر و پاکستان طرحی سازشی برای پایان جنگ ایران پیشنهاد دادند
حادثه دریایی در نزدیکی عمان
آمریکا در حال بررسی ارتباط اوکراین با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک است
انگلیس جنگنده‌های تایفون را برای مأموریت‌های دفاعی به عربستان اعزام می‌کند
اکونومیست: همه چیز برای محمد بن سلمان بد پیش می‌رود
گفت‌وگوی زلنسکی و روبیو درباره پدافند هوایی و هشدار حملات موشک‌های بالستیک
ذخایر نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ رسید
کره جنوبی تصمیم گرفت شماری از دیپلمات‌های خود را از اوکراین خارج کند
تهدید‌های ترامپ به نابودی ایران؛ زنگ خطری برای بشریت و تمدن جهانی
صدای انفجار در ریاض
کاهش جزئی قیمت نفت در سایه نگرانی‌ها از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه
حضور محرمانه مقام‌های اماراتی در نشست نتانیاهو و هگست
باراک: حل تنش‌ها با ایران به دیپلماسی نیاز دارد
احتمال سفر ویتکاف به مسکو پس از دیدار با زلنسکی