تیم ملی گلبال مردان ایران با وجود شکست برابر ژاپن به مرحله نیمه نهایی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم گلبال مردان ایران با پشت سر گذاشتن مراحل گروهی، موفق شد به مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی (آیچی-ناگویا) صعود کند.

در آخرین دیدار مرحله گروهی این رقابت‌ها، تیم ملی ایران به مصاف تیم میزبان، ژاپن رفت و در نهایت با نتیجه ۹ بر ۲ مغلوب سامورایی‌ها شد. 

پیش از این دیدار، ملی‌پوشان ایران در جریان بازی‌های گروهی، موفق به کسب پیروزی مقابل تیم‌های تایلند و قطر شده بودند، اما در تقابل با چین و کره جنوبی شکست خوردند. 

با مجموع نتایج به‌دست آمده در دور گروهی، تیم ایران با کسب جایگاه چهارم در گروه، جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این دوره از مسابقات را کسب کرد.

تیم ملی گلبال مردان ایران فردا (پنج شنبه) در مرحله نیمه نهایی به مصاف چین می‌رود. چینی‌ها صبح امروز تیم ایران را با نتیجه ۹ بر پنج شکست داده بودند.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، کمیته ملی پارالمپیک
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