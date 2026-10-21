باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی عسکری رئیس پلیس مبارزه باموادمخدر تهران بزرگ در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی اخبار موثق مبنی بر فعالیت مجرمانه فردی در زمینه خرید و فروش موادمخدر و روان گردان در فضای مجازی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران زبده پلیس مبارزه با موادمخدر قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه باموادمخدر تهران بزرگ افزود: ماموران پس از بررسی‌های فنی و رصد دقیق بستر سایبر، موفق شدند کانالی را در پیام رسان تلگرام شناسایی کنند که گرداننده آن آشکارا به تبلیغ وعرضه مواد افیونی می‌پرداخت. با انجام اقدامات تخصصی هویت گرداننده محرز و مخفیگاه وی شناسایی گردید. در ادامه تیم عملیاتی پلیس با اخذ دستور قضایی طی یک یورش ضربتی، متهم را در مخفیگاهش دستگیرکردند و در بازرسی از محل، مقادیر بسیاری گل، ماشروم، قرص اکستازی، ترازوی توزین و ابزار بسته بندی کشف و ضبط گردید.

سرهنگ علی عسکری تصریح کرد: روند تحقیقات و بررسی تلفن همراه متهم بازداشت شده، ماموران را به سرنخ‌های مهمی از یک توزیع کننده دیگر به هویت معلوم رساند. تیم‌های نامحسوس این پلیس پس از ساعت‌ها کمین و گشت زنی هدفمند در غرب پایتخت، سرانجام خودروی متهم را رهگیری کرده و طی یک عملیات غافلگیرانه متوقف ساختند.

وی در ادامه بیان داشت: طی بازرسی از خودروی توقیف شده بیش از ۵۰۰ گرم موادمخدر از نوع گل که به طور کاملا حرفه‌ای جاساز شده بود، کشف گردید. همچنین در ادامه این عملیات و بازرسی ازمنزل متهم، مقادیری شیره تریاک و بیش از ۶ کیلوگرم بوته گراس که در باغچه مخفیگاه کشت شده بود، کشف و ضبط گردید.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت در پایان خاطر نشان کرد: با اقدام قاطع ماموران، کانال تلگرامی مذکور حذف و از دسترس خارج شد و هر دو متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع محترم قضایی شدند. به سوداگران مرگ هشدار می‌دهیم که پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، هیچ گونه امنیتی برای فعالیت مجرمانه آنان چه در سطح شهر و چه در فضای مجازی باقی نخواهد گذاشت.