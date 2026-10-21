باشگاه خبرنگاران جوان - حسن بابایی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از واحد فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه هفتم پیشرفت، بخشی از اقدامات تحولی بر الکترونیکی‌شدن و هوشمندسازی فرایندها متمرکز است.

وی افزود: در خراسان جنوبی ارجاع پرونده‌ها به‌صورت صددرصدی و هوشمند در سه مرجع دادسرا، محاکم و دادگاه تجدیدنظر انجام می‌شود؛ اقدامی که به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند و امیدواریم در سراسر کشور به‌طور کامل اجرا شود.

وی با اشاره به گستردگی مرزهای استان با افغانستان اظهار کرد: خراسان جنوبی چهار شهرستان هم‌مرز افغانستان دارد که فاصله مرز تا مرکز استان نیز بیش از ۲۵۰ کیلومتر است؛ از این رو، ارائه خدمات قضایی و ثبتی در مناطق مرزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برگزاری میزهای خدمت قضایی در شهرستان‌های مرزی و فراهم‌شدن ملاقات الکترونیکی مددجویان زندان با خانواده‌هایشان را از اقدامات قابل توجه استان دانست و گفت: فناوری‌های نوین امکان ملاقات را برای افرادی فراهم کرده است که به‌دلیل فاصله زیاد یا محدودیت‌های دیگر، دسترسی آسانی به خانواده‌های خود ندارند.

بابایی با تشریح سازوکار صدور ضمانت‌های الکترونیکی و قبولی وثیقه گفت: در فرایند سنتی، پس از صدور قرار وثیقه، ملک معرفی‌شده باید به کارشناسی ارجاع می‌شد و این روند، علاوه بر تحمیل هزینه، زمان‌بر بود؛ در برخی موارد نیز انجام استعلام‌ها و نیابت‌های قضایی، آزادی متهم را یک تا دو هفته و حتی گاهی تا یک ماه به تأخیر می‌انداخت.

وی افزود: اکنون با دسترسی مراجع قضایی به اطلاعات الکترونیکی اسناد مالکیت، امکان شناسایی ملک و صدور قبولی وثیقه در کمتر از یک دقیقه فراهم شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با بارگذاری اطلاعات مربوط به ارزش معاملاتی املاک در سامانه‌ها و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، در مواردی که شرایط قانونی فراهم باشد، دیگر نیازی به ارجاع ملک به کارشناسی و تحمیل هزینه به متهم یا خانواده او نیست و قاضی می‌تواند با شناسایی سند و ارزش آن، درباره قبولی وثیقه تصمیم‌گیری کند.

بابایی این اقدام را در راستای تسریع در رسیدگی و رعایت حقوق شهروندان دانست و اظهار کرد: هوشمندسازی فرایندها با همکاری قضات، کارشناسان ثبتی و متخصصان فناوری در حال پیشرفت است و سازمان ثبت نیز از همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارائه اطلاعات ارزش معاملاتی املاک قدردانی می‌کند.

ضرورت رفع موانع صدور سند مسکن مهر و نهضت ملی

معاون رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات صدور سند برای واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوع صدور سند برای حدود ۸۵۰ هزار واحد مسکن مهر و یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن که تاکنون به دلایل مختلف سند دریافت نکرده‌اند، مطرح شده است.

وی افزود: جریمه‌ها و خسارت‌های مورد مطالبه برخی دستگاه‌ها و شهرداری‌ها نباید به مانعی برای صدور سند تبدیل شود لذا می‌توان در موارد لازم، مطالبات را پس از صدور سند و در چارچوب ضوابط یا هنگام نقل‌وانتقال‌های بعدی پیگیری کرد.

بابایی با بیان اینکه شفافیت مالکیت‌ها به کاهش اختلافات و دعاوی کمک می‌کند، اظهار کرد: ۶۰ درصد از پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی به اراضی و املاک مربوط است لذا صدور سند رسمی و روشن‌شدن وضعیت مالکیت می‌تواند از نقل‌وانتقال‌های متعدد و بروز اختلاف جلوگیری کند.

وی گفت: مقرر شده است کارگروهی با حضور دستگاه‌های مرتبط، از جمله وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، برای بررسی موانع و تعیین تکلیف این واحدها تشکیل شود، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز آمادگی دارد پس از تکمیل مدارک و اعلام نبود مانع از سوی دستگاه‌های مسئول، در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای مالکان سند صادر کند.

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از افتتاح چهار پروژه عمرانی در خراسان جنوبی با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بخشی از نیازهای زیرساختی اداره‌های ثبت اسناد و املاک استان برطرف می‌شود.

وی اظهار کرد: اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع و اعتباری افزون بر ۸۰ میلیارد تومان، همراه با سه پروژه در شهرستان‌های استان به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها حدود دو سال پیش کلنگ‌زنی شده بود، افزود: طرح‌های ثبتی در نیمبلوک، بشرویه و سربیشه نیز از جمله پروژه‌هایی است که امروز افتتاح شد و مجموع اعتبار تخصیص‌یافته به چهار پروژه به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: دو پروژه دیگر در شهرستان‌های درمیان و قاینات نیز در دست احداث است که پیشرفت فیزیکی آنها به حدود ۸۵ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

حل مشکلات ثبتی سه منطقه در خراسان جنوبی

بابایی با قدردانی از همکاری رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای ثبتی استان گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات ثبتی در روستای چرمه شهرستان سرایان، مهران‌کوشک شهرستان فردوس و سلم‌آباد شهرستان سربیشه برطرف شده است.

وی همچنین از اهدای ۲ هزار و ۲۰۰ سند در شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی خبر داد و افزود: روند تثبیت مالکیت و صدور سند برای واحدهای صنعتی استان ادامه خواهد یافت تا زمینه صدور اسناد مالکیت فعالان اقتصادی به‌صورت کامل فراهم شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضائیه امروز (چهارشنبه) در سفر به خراسان‌ جنوبی چهار پروژه عمرانی ثبت اسناد و املاک این استان را افتتاح کرد و در ادامه برنامه‌ها در نشست شورای قضایی استان نیز شرکت می‌کند.