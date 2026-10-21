مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت با حضور دختران و پسران در چهار ماده، پنجشنبه و جمعه در آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- آکادمی ملی اسکیت آزادی میزبان مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت در روزهای پنجشنبه و جمعه

مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت، روزهای پنجشنبه و جمعه در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار می‌شود و ورزشکاران دختر و پسر در چهار ماده با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

، مسابقات دستجات آزاد کشوری اسکیت سرعت روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، رقابت‌های بخش پسران روز پنجشنبه و مسابقات بخش دختران روز جمعه برگزار می‌شود.

ورزشکاران شرکت‌کننده در این رقابت‌ها در مواد ۲۰۰ متر، ۵۰۰ متر، ۱۰۰۰ متر و ۵۰۰۰ متر امتیازی به مصاف یکدیگر می‌روند تا در پایان، نفرات برتر هر ماده معرفی شوند.

برچسب ها: اسکیت ، اسکیت باز
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