شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری جشنواره غذا و صنایع دستی در شهرستان بابل استان مازندران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رنگ وبوی اصالت، فضای هنرستان مامطیر شهرستان بابل استان مازندران را در روز برگزاری جشنواره غذا و صنایع دستی دگرگون کرده بود. از ظرافت‌های صنایع دستی که نشان از هنر دست هنرمندان بابل دارد تا عطر غذا‌های محلی که مخاطبان را مجذوب خود می‌کرد، همگی در این رویداد تجلی یافته بودند.

 مدیر این مرکز آموزشی، با اشاره به نقش هنرستان‌ها در حمایت از فرهنگ بومی، اعلام کرد که هدف از این جشنواره، فراتر از یک نمایش ساده، ایجاد فضایی برای تعامل فرهنگی و تقویت مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان بوده است. این جشنواره با استقبال گسترده بازدیدکنندگان برگزار شد و یادگاری شیرین از همکاری میان هنر، آموزش و سنت‌های محلی به جا گذاشت.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

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برچسب ها: صنایع دستی ، برگزاری نمایشگاه ، سوژه خبری
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