باشگاه خبرنگاران جوان- روح‌الله رستمی، پرچمدار کاروان ایران در بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶، در رقابت‌های پاراوزنه‌برداری دسته ۸۸ کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.

رستمی در این رقابت‌ها ابتدا وزنه ۲۳۲ کیلوگرمی و سپس وزنه ۲۳۷ کیلوگرمی را مهار کرد و در تلاش سوم نیز موفق به ثبت وزنه ۲۳۹ کیلوگرمی شد. او در ادامه با درخواست حرکت چهارم، وزنه ۲۴۳ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد و به مدال نقره رسید.

در سوی دیگر، یان پان‌پان، نماینده چین، در رقابتی نزدیک توانست وزنه ۲۴۴ کیلوگرمی را مهار کند و با اختلاف یک کیلوگرم نسبت به رستمی، مدال طلا را از آن خود کند.

به این ترتیب، نماینده کشورمان با وجود تلاش برای رسیدن به سکوی نخست، به مدال نقره بسنده کرد و مدال طلای این دسته به ورزشکار چینی رسید