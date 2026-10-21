باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات جزیره قشم، در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: عملیات اجرایی مجتمع آب‌شیرین‌کن طولا با هدف تأمین آب شهر درگهان و روستاهای هلر و گیاهدان کلید خورده است.

وی با اشاره به اینکه این مجتمع با استفاده از فناوری اسمز معکوس (RO) اجرا می‌شود، افزود: با ساخت این واحد آب‌شیرین‌کن، سالانه آب شرب ۴۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق و بیش از ۲ میلیون گردشگر به شکل مطمئن‌تری تأمین خواهد شد.

داوری، بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز را از ویژگی‌های برجسته این طرح برشمرد و تأکید کرد: طراحی، اجرا و بهره‌برداری از این طرح با اتکا به توانمندی‌های داخلی و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد.

به گفته مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات جزیره قشم، برای طراحی، نصب و بهره‌برداری از مرحله نخست این مجتمع، مدتی معادل ۱۰ ماه پیش‌بینی شده است. این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های تأمین آب جزیره و پاسخ‌گویی به نیازهای رو به رشد ساکنان و مسافران مناطق هدف اجرایی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتبار مورد نیاز این طرح از منابع داخلی سازمان منطقه آزاد قشم تأمین می‌شود و مسئولیت اجرا و بهره‌برداری از آن بر عهده شرکت آب، برق و تأسیسات قشم قرار دارد.

منبع:صداوسیما