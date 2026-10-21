باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران با برتری برابر مغولستان، به مرحله نیمه‌نهایی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ صعود کرد.

ملی‌پوشان ایران در دومین دیدار خود از این رقابت‌ها، امروز چهارشنبه ۲۹ مهر، در سه ست پیاپی مغولستان را شکست دادند و به جمع چهار تیم برتر راه یافتند.

تیم ایران در ست نخست با نتیجه ۲۶ بر ۸ به پیروزی رسید و در ست دوم نیز با نتیجه ۲۵ بر ۱۲ حریف خود را از پیش رو برداشت. شاگردان ایران در ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۹ به برتری رسیدند تا این مسابقه را با نتیجه سه بر صفر به پایان برسانند.

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران که در نخستین مسابقه خود برابر چین شکست خورده بود، با این پیروزی در جایگاه دوم گروه B قرار گرفت و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.