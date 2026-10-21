خورسندیان گفت: از حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طرف قرارداد با بانک مسکن، تاکنون ۲۰۶ هزار واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است. **

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن،با اشاره به مسئولیت بانک مسکن در تأمین مالی پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف این بانک، ایفای تعهدات قانونی و دولتی در حوزه تأمین مالی نهضت ملی مسکن است. در همین راستا، نزدیک به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با بانک مسکن قرارداد دارند که از این تعداد، تاکنون ۲۰۶ هزار واحد با تأمین مالی انجام‌شده به پایان رسیده و به مردم تحویل داده شده است.

وی با تأکید بر ماهیت اجتماعی فعالیت‌های این بانک تصریح کرد: بانک مسکن اگرچه یک نهاد بانکی است و در حوزه عملیات بانکی و تأمین مالی بخش مسکن فعالیت می‌کند، اما رسالت و مأموریت آن با سایر بانک‌ها تفاوت‌هایی دارد؛ چراکه فعالیت این بانک مستقیماً با زندگی مردم و تأمین یکی از نیازهای اساسی جامعه، یعنی مسکن، ارتباط دارد.

او اظهار کرد: برگزاری قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه یکی از سنت‌های ارزشمند و افتخارات بانک مسکن است که طی سال‌های گذشته با اهتمام این مجموعه دنبال شده است.

وی با بیان اینکه قرض‌الحسنه علاوه بر کارکرد مالی، دارای ابعاد معنوی و عبادی است، افزود: قرض‌الحسنه بر اساس آموزه‌های دینی و توصیه‌های بزرگان دین، اقدامی ارزشمند و نوعی بندگی خداوند محسوب می‌شود و همین موضوع به فعالیت‌های مرتبط با آن جایگاه ویژه‌ای می‌بخشد.

خورسندیان ادامه داد: پیوند فعالیت‌های بانکی با مسئولیت‌های اجتماعی، به کار در بانک مسکن ابعادی فراتر از وظایف شغلی می‌بخشد و موجب می‌شود کارکنان این مجموعه در مسیر کمک به مردم و گره‌گشایی از مشکلات هم‌وطنان نقش‌آفرینی کنند. خوشبختانه این رویکرد موجب نشده است که بانک مسکن از رسالت اصلی خود فاصله بگیرد.

وی این دستاورد را حاصل تلاش کارکنان این بانک در سراسر کشور دانست و افزود: همکاران ما در بخش‌های مختلف توانسته‌اند در پیشبرد پروژه‌های مسکونی و کمک به تأمین سرپناه برای مردم منشأ اثر باشند.

خورسندیان همچنین به اقدامات حمایتی بانک مسکن در جریان جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و گفت: در این دوره، حدود سه هزار و ۲۰۰ خانواده که در پی آسیب‌دیدن واحدهای مسکونی خود امکان ادامه زندگی در منازلشان را نداشتند، با حمایت و تأمین مالی بانک مسکن توانستند از تسهیلات ودیعه اسکان موقت با نرخ قرض‌الحسنه بهره‌مند شوند. متوسط مبلغ پرداختی به این خانواده‌ها حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود.

وی این اقدام را نمونه‌ای از ایفای مسئولیت اجتماعی بانک مسکن در شرایط بحرانی دانست و تأکید کرد: این حمایت‌ها در شرایط جنگ و با تلاش و همراهی همکاران بانک انجام شد و نشان داد که این مجموعه در کنار وظایف تخصصی خود، در مواقع ضروری نیز برای کمک به مردم وارد عمل می‌شود.

وی اظهار کرد: با وجود نوسانات و دشواری‌های موجود، این مجموعه تاکنون توانسته است بخش مهمی از مسیر پیش‌رو را با موفقیت طی کند و امیدواریم با اتکا به عنایت الهی، همکاری و انسجام میان همکاران، این روند با قدرت و استواری ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: هرچند جوایز و مشوق‌های مالی می‌توانند در افزایش مشارکت سپرده‌گذاران مؤثر باشند، ارزش اصلی این اقدام در ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه و فراهم‌کردن زمینه ایفای بهتر مسئولیت‌های اجتماعی بانک مسکن است. امیدواریم با تقویت برنامه‌های تشویقی و اطلاع‌رسانی، مشارکت مردم در این طرح افزایش یابد و بانک بتواند با استفاده از این ظرفیت، نقش مؤثرتری در انجام وظایف اجتماعی خود ایفا کند.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۳:۰۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
خواهشا یه فکری هم برا بومهن رودهن بکنید 4سال منتظریم داخل سامانه به امید خونه دار شدن هنوز برا ماها هیچ کاری نکردید ازسال 401
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