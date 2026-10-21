فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پژو حامل اتباع غیرمجاز با یک دستگاه تریلی کشنده در محور زاهدان - بم (محدوده کهورک) سبب جان باختن ۹ نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی خمر روز چهارشنبه اظهار کرد: برخورد یک دستگاه خودروی پژو حامل اتباع غیرمجاز با یک دستگاه تریلی کشنده در محور زاهدان - بم (محدوده کهورک) رخ داد. این حادثه ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز رخ داد و در پی آن، هشت نفر از سرنشینان خودروی پژو در محل حادثه جان باختند.

وی افزود: یک نفر دیگر از سرنشینان این خودرو نیز پس از انتقال به بیمارستان، به‌دلیل شدت جراحت وارده جان خود را از دست داد.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان با اشاره به پیامدهای تردد خودروهای حامل اتباع غیرمجاز در جاده‌های استان، بر ضرورت رعایت مقررات ترافیکی و توجه به عوامل موثر در بروز حوادث رانندگی تاکید کرد.

منبع:پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف
خبرهای مرتبط
حادثه رانندگی در شهرستان نیمروز با ۹ مجروح
واژگونی خودروی حامل اتباع بیگانه ۶ کشته برجای گذاشت
نقص فنی جان دو نفر را گرفت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
جاده های مرگ تنگستان بوشهر ___ وای وای وای...
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
نیروی انتظامی سختگیری نمی کند؟
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
نیروی انتظامی چکار باید بکند ؟حقوقشان کم،سربازان هم به علت کمبود زاد و ولد کم شده،خلاصه نیروی مظلوم انتظامی با امکانات کم دارد بیشترین خدمت را انجام می دهد.اگر مشکلی هست باید اول به فرماندهان شوند گفت
مرز ریمدان بازگشایی شد/ تجارت ایران و پاکستان دوباره به جریان افتاد
آخرین اخبار
مرز ریمدان بازگشایی شد/ تجارت ایران و پاکستان دوباره به جریان افتاد
هلاکت عامل تروریستی در خاش
تصادف رانندگی در جاده زاهدان - بم ۹ کشته برجا گذاشت