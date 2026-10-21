فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان گفت: برخورد یک دستگاه خودروی پژو حامل اتباع غیرمجاز با یک دستگاه تریلی کشنده در محور زاهدان - بم (محدوده کهورک) سبب جان باختن ۹ نفر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مهدی خمر روز چهارشنبه اظهار کرد: برخورد یک دستگاه خودروی پژو حامل اتباع غیرمجاز با یک دستگاه تریلی کشنده در محور زاهدان - بم (محدوده کهورک) رخ داد. این حادثه ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد امروز رخ داد و در پی آن، هشت نفر از سرنشینان خودروی پژو در محل حادثه جان باختند.

وی افزود: یک نفر دیگر از سرنشینان این خودرو نیز پس از انتقال به بیمارستان، به‌دلیل شدت جراحت وارده جان خود را از دست داد.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان با اشاره به پیامدهای تردد خودروهای حامل اتباع غیرمجاز در جاده‌های استان، بر ضرورت رعایت مقررات ترافیکی و توجه به عوامل موثر در بروز حوادث رانندگی تاکید کرد.

منبع:پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان