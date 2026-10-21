باشگاه خبرنگاران جوان - سید امین قاسمی، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: عملیات مرمت و استحکام‌بخشی این پل تمام‌سنگی در سال جاری، با پیگیری‌های سید حمیدرضا کاظمی، نماینده مردم شهرستان‌های معمولان و پلدختر، و از محل اعتبارات ملی آغاز شد.

وی افزود: این عملیات با تلاش مستمر کارشناسان پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی لرستان و پیش از آغاز بارش‌های شدید احتمالی ناشی از سامانه ال‌نینو به پایان رسید.

قاسمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این مرحله تصریح کرد: در این فصل از عملیات مرمتی، سطح گذر پل از ابتدا تا انتها با استفاده از سنگ‌های سنتی بازآفرینی، مرمت و مستحکم‌سازی شد.

آسیب‌دیدگی شدید سطح گذر پل در پی طغیان رودخانه

در ادامه، علی مصطفی‌نژاد، مدیر پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی لرستان، با اشاره به وضعیت نامناسب سطح گذر این اثر تاریخی گفت: متأسفانه سطح گذر این پل تمام‌سنگی در پی طغیان رودخانه طی سال‌های گذشته به‌شدت آسیب دیده بود.

وی افزود: در صورت انجام‌نشدن اقدامات حفاظتی، مرمتی و استحکام‌بخشی، بخش‌های اندک باقی‌مانده از سطح گذر نیز در برابر سیلاب‌های احتمالی آسیب‌پذیر بودند و احتمال تخریب آن‌ها وجود داشت؛ موضوعی که می‌توانست آسیب‌های بیشتری به بدنه پل وارد کند.

مصطفی‌نژاد تأکید کرد: پایان عملیات مرمت سطح گذر به معنای اتمام اقدامات حفاظتی در این بنای تاریخی نیست، بلکه آنچه در این مرحله انجام شده، حاصل یک فصل فعالیت کارشناسی و تخصصی برای مرمت و استحکام‌بخشی سطح گذر پل بوده است که خوشبختانه پیش از آغاز بارش‌های شدید احتمالی به پایان رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جان‌پناه‌ها و بستر پل تاریخی اَفرینه نیز به مرمت و حفاظت نیاز دارند و امید است با تخصیص اعتبارات لازم، اقدامات تکمیلی برای صیانت از این بنای تمام‌سنگی انجام شود تا خطر آسیب‌دیدگی و تخریب آن در آینده به حداقل برسد.

منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان