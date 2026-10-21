باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالسعید عباسی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در بازدید حسین فروزان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، رسول رستمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و فردین اسلامی‌راد مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر از این بندر با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری میان سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه آزاد بوشهر افزود: هم‌افزایی این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های بندری و دریایی این استان و پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی بندر بوشهر بیان کرد: این بندر در دوره‌های مختلف تاریخی نقشی مهم در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور داشته و به دلیل موقعیت جغرافیایی و دسترسی به خلیج فارس از جایگاه راهبردی برخوردار است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: بندر بوشهر از امکانات و زیرساخت‌هایی شامل محوطه‌های باراندازی، انبار‌ها و اراضی بندری برخوردار است و توسعه این زیرساخت‌ها با هدف افزایش توان عملیاتی بندر و پاسخ‌گویی به نیاز‌های تجاری در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه بندر بوشهر افزود: احداث انبار‌های سرپوشیده، توسعه زیرساخت‌های بندری، بهبود مسیر‌های دسترسی، تأمین آب، تکمیل دیوار پیرامونی مجتمع و ایجاد زون خدماتی از جمله طرح‌هایی است که برای ارتقای ظرفیت و کارایی این بندر دنبال می‌شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: بخشی از فعالیت‌های توسعه‌ای با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال پیگیری است و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید می‌تواند روند تکمیل زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بندر را شتاب بخشد.

عباسی ادامه داد: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای مجتمع بندری نگین، ظرفیت این مجموعه از هشت میلیون در مجموع به ۱۵ میلیون تن خواهد رسید و امکان تقویت فعالیت‌های تجاری و کانتینری در بندر بوشهر فراهم می‌شود.

وی افزود: طرح تعمیق کانال دسترسی بندر بوشهر از اولویت‌های راهبردی این بندر است که همگام با طرح‌های توسعه‌ای سایر بنادر استان با جدیت در دستور کار قرار دارد.

عباسی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی برخی طرح‌های زیرساختی در ماه‌های اخیر عنوان کرد: توسعه مسیر‌های دسترسی و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، در کنار همکاری منطقه آزاد و سازمان بنادر و دریانوردی، از عوامل مهم در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای بندر بوشهر است.