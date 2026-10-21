باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ هادی شفیعی‌گل، مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق مکانیک، برق و مهندسی پزشکی سازمان ملی استاندارد، در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با تبریک این مناسبت اظهار کرد: شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر» بر ضرورت همکاری دولت و صنعتگران برای ساخت جامعه‌ای هوشمندتر، بهره‌ورتر و پایدارتر تأکید دارد.

وی افزود: استاندارد در این مسیر، زبان مشترک بخش‌های مختلف است و کمک می‌کند تا تولیدکنندگان علاوه بر افزایش تولید، به نحوه تولید، میزان مصرف انرژی، حجم ضایعات، قیمت تمام‌شده و توان رقابت محصولات نیز توجه کنند.

شفیعی‌گل با اشاره به اهمیت انرژی در اقتصاد و صنعت گفت: مصرف انرژی تأثیر مستقیمی بر هزینه تولید، اشتغال و رقابت‌پذیری واحد‌های صنعتی دارد؛ ازاین‌رو، بهینه‌سازی مصرف و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر از موضوعات مهم در مسیر توسعه پایدار محسوب می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت طرح‌های انرژی خورشیدی در کردستان بیان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تا پایان شهریورماه، ۴۴ طرح نیروگاه خورشیدی در سطحی حدود ۱۸۷ هکتار در استان مورد توجه قرار گرفته است؛ طرح‌هایی که می‌توانند در تغییر الگوی تأمین انرژی و حرکت به سمت منابع پاک نقش داشته باشند.

مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق مکانیک، برق و مهندسی پزشکی سازمان ملی استاندارد در ادامه به تغییر رویکرد این سازمان اشاره کرد و گفت: رویکرد سازمان ملی استاندارد از کنترل صرف کیفیت به سمت ترویج فرهنگ کیفیت حرکت کرده است. همچنین ارزیابی محصولات و خدمات با توجه به میزان ریسک آنها انجام می‌شود تا نظارت‌ها هدفمندتر و هزینه‌های اضافی کمتر شود.

وی ادامه داد: ارزیابی مبتنی بر ریسک می‌تواند هزینه‌های دولت و واحد‌های تولیدی و خدماتی را کاهش دهد و در عین حال، اطمینان مصرف‌کنندگان از کیفیت و ایمنی کالا‌ها را حفظ کند.

شفیعی‌گل با بیان اینکه کیفیت مفهومی چندبعدی است، اظهار کرد: مرغوبیت محصول، قیمت تمام‌شده و زمان تحویل کالا از مؤلفه‌های مهم کیفیت هستند و تولیدکنندگان باید در کنار رعایت استانداردها، به بهره‌وری و نیاز‌های مصرف‌کنندگان نیز توجه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به جایزه ملی کیفیت ایران افزود: این جایزه با بهره‌گیری از تجربه‌ها و مدل‌های بین‌المللی ارزیابی کیفیت طراحی شده و فرصتی برای شناسایی و تشویق واحد‌های کیفیت‌مدار فراهم می‌کند. آیین اعطای این جایزه نیز برای ۱۸ آبان‌ماه برنامه‌ریزی شده است.

شفیعی‌گل در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی از توسعه استاندارد و فرهنگ کیفیت، کمک به تولید محصولاتی ایمن‌تر، کم‌هزینه‌تر و رقابت‌پذیرتر و فراهم کردن زمینه توسعه صنعتی پایدار در کشور است.

صادرات کردستان به کیفیت و رعایت استاندارد وابسته است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با تأکید بر نقش استاندارد در توسعه تجارت گفت: کیفیت کالا‌ها یکی از عوامل اصلی حفظ بازار‌های صادراتی است و تولیدکنندگان برای تداوم حضور در بازار‌های خارجی باید الزامات استاندارد و نظارت مستمر بر فرآیند تولید را جدی بگیرند.

ارسلان ازهاری در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد اظهار کرد: استاندارد تنها یک علامت روی کالا نیست، بلکه مجموعه‌ای از الزامات برای اطمینان از اصالت، کیفیت و سلامت محصولات را شامل می‌شود. رعایت این الزامات به افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و تقویت جایگاه تولیدکنندگان در بازار‌های داخلی و خارجی کمک می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد تجاری کردستان در سال گذشته افزود: حدود ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تن کالا در قالب صادرات، واردات و ترانزیت از مرز‌های استان جابه‌جا شد و ارزش این مبادلات به حدود ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار رسید؛ مبادلاتی که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی انجام شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان با اشاره به شرایط دوران جنگ تحمیلی گفت: در آن دوره، جلسات و هماهنگی‌های لازم برای تأمین کالا‌های اساسی برگزار شد تا مردم استان با اختلال در دسترسی به اقلام موردنیاز مواجه نشوند.

ازهاری همچنین کاهش زمان انجام آزمایش‌های مرتبط با کالا‌ها را از اقدامات مؤثر در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: با تقویت امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی در استان، زمان اعلام نتایج آزمایش‌ها از حدود پنج روز به سه روز کاهش یافته است. با این حال، تسریع در ارائه خدمات نباید به کاهش دقت آزمایش‌ها و کیفیت نظارت‌ها منجر شود.

وی بر ضرورت توسعه استاندارد‌های اجباری، تدوین استاندارد‌های جدید و نظارت بر مراحل مختلف تولید تأکید کرد و گفت: رعایت استاندارد باید از فرآیند تولید تا عرضه محصول مورد توجه قرار گیرد و در حوزه‌هایی مانند مواد غذایی و خدمات نیز الزامات مرتبط با کیفیت و سلامت به‌درستی اجرا شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان کیفیت را یکی از عوامل تعیین‌کننده در موفقیت صادرات دانست و تصریح کرد: اگر کیفیت محصولی که به بازار‌های خارجی عرضه می‌شود کاهش پیدا کند، احتمال از دست رفتن مشتریان و بازار‌های هدف وجود دارد؛ بنابراین کنترل مستمر کیفیت باید در اولویت تولیدکنندگان و دستگاه‌های مسئول باشد.

ازهاری با اشاره به اهمیت پذیرش استاندارد‌های ایران در کشور‌های مقصد بیان کرد: گسترش توافق‌های فنی و همکاری با کشور‌های طرف تجاری می‌تواند مسیر صادرات را تسهیل کند و زمینه پذیرش محصولات ایرانی را بدون تکرار برخی مراحل کنترلی در مقصد فراهم آورد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت توسعه حمل‌ونقل و ترانزیت در کردستان، بر پیگیری طرح‌های زیرساختی، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های مرزی و تجاری استان تأکید کرد.