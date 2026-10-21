باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی مجرمی گفت: سهمیه نرخ سوم علاوه بر سهمیه‌های ۶۰ لیتری نرخ اول و ۵۰ لیتری نرخ دوم در کارت‌های سوخت شخصی است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۵۰ لیتر سهمیه بنزین نرخ سوم کارت‌های سوخت خودروهای شخصی در سراسر کشور شارژ می‌شود با این حال، برداشت این سهمیه فقط در استان‌هایی امکان‌پذیر است که تجهیزات نرم‌افزاری مجاری عرضه به‌روزرسانی شده باشد که از ابتدای آبان‌ماه این قابلیت در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، یزد، کرمان و استان‌های جنوبی کشور فراهم خواهد بود.

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی اظهار کرد: تخصیص سوخت به کارت متعلق به هر خودرو، ضمن شفاف‌سازی چرخه توزیع به حفظ دسترسی شهروندان و کاهش زمینه‌های استفاده غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه کمک می‌کند.

وی گفت: کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در طول آبان‌ماه ساماندهی می‌شوند و مالکان خودرو باید فقط با کارت سوخت شخصی سوخت‌گیری کنند.

مجرمی افزود: از شهروندان درخواست می‌شود برای بهره‌مندی از سهمیه بنزین تخصیص‌یافته پیش از مراجعه به جایگاه از فعال‌بودن کارت سوخت و اطلاع از رمز آن اطمینان حاصل کرده و مصرف ماهانه خود را متناسب با سهمیه موجود مدیریت کنند. متقاضیان صدور کارت یا حذف رمز می‌توانند برای ثبت درخواست به سامانه اینترنتی fcs.niopdc.ir مراجعه کنند.