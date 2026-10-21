رئیس پارک ملی ارسباران از کشف و ضبط بیش از ۲ تن مواد معدنی غیرمجاز و چند دستگاه ادوات حفاری در این پارک در ۲ هفته اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حاتم شیرچنگ رئیس پارک ملی ارسباران گفت: در ۲ هفته اخیر چند دستگاه ادوات حفاری شامل موتور برق و دژبر به همراه بیش از ۲ تن مواد معدنی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های طبیعی و ذخایر زیست‌محیطی منطقه افزود: پایش و کنترل مستمر عرصه‌های تحت مدیریت پارک ملی ارسباران برای پیشگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه دارد.

شیرچنگ بیان کرد: هرگونه فعالیت غیرمجاز که موجب تخریب عرصه‌های طبیعی و برهم خوردن تعادل زیست‌محیطی منطقه شود، با پیگیری و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

رئیس پارک ملی ارسباران همچنین بر تداوم گشت و کنترل در این منطقه تأکید کرد و خواستار همکاری و مشارکت مردم در حفاظت از میراث طبیعی آن شد.