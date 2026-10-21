رئیس پارک ملی ارسباران از کشف و ضبط بیش از ۲ تن مواد معدنی غیرمجاز و چند دستگاه ادوات حفاری در این پارک در ۲ هفته اخیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان حاتم شیرچنگ رئیس پارک ملی ارسباران گفت: در ۲ هفته اخیر چند دستگاه ادوات حفاری شامل موتور برق و دژبر به همراه بیش از ۲ تن مواد معدنی غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه‌های طبیعی و ذخایر زیست‌محیطی منطقه افزود: پایش و کنترل مستمر عرصه‌های تحت مدیریت پارک ملی ارسباران برای پیشگیری از فعالیت‌های غیرمجاز و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه دارد.

شیرچنگ بیان کرد: هرگونه فعالیت غیرمجاز که موجب تخریب عرصه‌های طبیعی و برهم خوردن تعادل زیست‌محیطی منطقه شود، با پیگیری و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

رئیس پارک ملی ارسباران همچنین بر تداوم گشت و کنترل در این منطقه تأکید کرد و خواستار همکاری و مشارکت مردم در حفاظت از میراث طبیعی آن شد.

برچسب ها: مواد معدنی ، فعالیت غیرمجاز
خبرهای مرتبط
پلمب یک مرکز درمانی غیرمجاز در بروجن
فعالیت غیرمجاز معدنی در محدوده سنگ‌نگاره‌های بینالود متوقف شد
شهروندخبرنگار اصفهان؛
مشکلات فعالیت معادن سنگ در نطنز از زبان شهروند خبرنگار + تصاویر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری جشنواره استعداد و هویت یابی درسراب
آخرین اخبار
برگزاری جشنواره استعداد و هویت یابی درسراب
کشف بیش از ۲ تن مواد معدنی غیرمجاز در پارک ملی ارسباران