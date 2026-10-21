معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور گفت: دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت ۲۹ آبان برگزار می‌شود و احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام جاماندگان وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا انجلاسی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور گفت: برخی متقاضیان ممکن است به دلیل مسافرت، بی‌اطلاعی یا قرار نگرفتن در جریان اطلاع‌رسانی، از ثبت‌نام جا مانده باشند؛ به همین دلیل، در حال رایزنی با جهاد دانشگاهی و سازمان اداری و استخدامی کشور هستیم تا امکان بازگشایی مجدد سامانه ثبت‌نام برای این افراد فراهم شود.

وی ادامه داد: ثبت‌نام این آزمون از روز شنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شد و تا پایان روز دوشنبه سیزدهم مهرماه ادامه داشت و اکنون هدف از تلاش برای بازگشایی مجدد سامانه ثبت‌نام این است که همه افراد واجد شرایطی که تمایل به استخدام در دستگاه‌های دولتی دارند، فرصت شرکت در آزمون را پیدا کنند.

انجلاسی با بیان اینکه پیش‌بینی شده است حدود سه‌هزار و ۲۰۰ نفر از طریق این آزمون جذب شوند، افزود: استخدام این تعداد از افراد دارای معلولیت، علاوه بر ایجاد فرصت شغلی برای متقاضیان، می‌تواند بر وضعیت معیشتی خانواده‌های آنان نیز تأثیر مثبت داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سهمیه استخدامی این آزمون به وزارت آموزش‌وپرورش اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس مجوز شماره ۴۴۱۲۴ تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ صادرشده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور، در مجموع سه هزار و ۲۶۱ فرصت شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی برای افراد دارای معلولیت پیش‌بینی شده است.

برچسب ها: آزمون استخدامی ، بهزیستی
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