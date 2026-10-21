باشگاه خبرنگاران جوان - کبری توکلی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده کشت پاییزه گوجه فرنگی در این استان آغاز شده که زمان برداشت نخستین محصول آن در آستانه فصل زمستان است.

وی با بیان اینکه در سال زراعی جاری ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان بوشهر به زیر کشت گوجه‌فرنگی قرار می‌گیرد تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۶۷۰ هزار تن محصول از این مزارع تولید و برداشت شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با تفکیک سطوح زیر کشت افزود: از مجموع ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار، پیش‌بینی می‌شود ۱۲۰۰ هکتار به کشت پاییزه، ۹۵۰۰ هکتار به کشت زمستانه و ۸۰۰ هکتار به سایر کشت‌ها اختصاص یابد.

وی ادامه داد: به تفکیک شهرستان‌ها، ۵۵۰۰ هکتار در شهرستان دیر، ۳۵۰۰ هکتار در شهرستان دشتی، ۲۰۰۰ هکتار در دشتستان و مابقی در شهرستان‌های کنگان، عسلویه و جم کشت می‌شود.

توکلی گفت: آغاز زمان برداشت گوجه‌فرنگی استان بوشهر در فصل سرد و اوج زمان برداشت خارج از فصل این محصول در این استان ماه‌های دی تا اسفند است.

وی با اشاره به نوع بذر و شیوه‌های کاشت تصریح کرد: با توجه به سطح زیر کشت، قریب به ۲۵۰ میلیون عدد نشای گوجه‌فرنگی مورد نیاز است که بیشتر از ارقام بدرو، برنتا، بریویو، افرا، باسیمو، ۸۳۲۰، متین، ۴۱۲۹ و غیره تأمین می‌شود و۱۰۰ درصد مزارع به روش کشت نشایی انجام می‌گیرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر درباره میزان مصرف و صادرات محصول تولیدی گفت: انتظار می‌رود از مجموع ۶۷۰ هزار تن محصول تولیدی، مقدار ۱۲۰ هزار تن برای مصارف صنایع تبدیلی، فرآوری و تولید رب گوجه‌فرنگی و فرآورده‌های جانبی مورد استفاده قرار گیرد و بیش از ۲۵۰ هزار تن نیز به کشورهای همسایه و مقاصد خارجی دیگر در راستای ارزآوری صادر شود؛ مابقی محصول نیز به صورت تازه‌خوری و سالادی به مصرف می‌رسد.

توکلی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی بیان کرد: با توجه به ابلاغ الگوی کشت و وضعیت میزان آب قابل برنامه‌ریزی در استان، از تولیدکنندگان و کشاورزان درخواست می‌شود نسبت به هماهنگی با اهداف الگوی کشت، مدیریت منابع آب و خاک و مدیریت مزارع اقدام لازم را به عمل آورند.