مدیرکل گمرک لرستان از صادرات ۱۰۷ هزار تن کالا در قالب ۵۰ قلم کالای مختلف طی شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و اعلام کرد که صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان در نیمه نخست امسال شاهد رشد قابل توجه صادرات کالا بوده است؛ به‌طوری‌که بر اساس اعلام مدیرکل گمرک استان، میزان صادرات کالا از گمرک لرستان به ۱۰۷ هزار تن رسیده و این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۳۸ درصدی را ثبت کرده است.

حسینی، مدیرکل اداره گمرک لرستان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، مجموعاً ۱۰۷ هزار تن کالا در قالب ۵۰ قلم کالای مختلف از استان صادر شده است.

وی با اشاره به گستره مقاصد صادراتی لرستان افزود: کالاهای صادراتی استان در این مدت به ۲۱ کشور جهان ارسال شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده حضور محصولات تولیدی لرستان در بازارهای متنوع خارجی و ظرفیت استان برای توسعه مبادلات تجاری با کشورهای مختلف است.

رشد ۳۸ درصدی صادرات لرستان در حالی رقم خورده است که توسعه بازارهای هدف، افزایش توان تولیدی واحدهای صنعتی و اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های تجاری از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در تداوم روند رو به رشد صادرات استان نقش‌آفرین باشند.

از سوی دیگر، آمار اعلام‌شده از سوی مدیرکل گمرک لرستان نشان می‌دهد که در شش‌ماهه نخست امسال، چهار هزار تن کالا نیز وارد استان شده است.

مقایسه حجم صادرات و واردات اعلام‌شده، از برتری قابل توجه وزن کالاهای صادراتی لرستان حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که حجم صادرات از نظر وزنی بیش از ۲۶ برابر واردات بوده است. البته برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد تجاری استان، بررسی ارزش دلاری صادرات و واردات، ترکیب کالاها و تراز تجاری نیز ضروری است.

صادرات ۱۰۷ هزار تنی به ۲۱ کشور جهان و رشد ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته، تصویری از ظرفیت‌های تجاری لرستان در نیمه نخست امسال ارائه می‌دهد؛ ظرفیتی که با شناسایی بازارهای جدید و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌تواند زمینه‌ساز گسترش حضور محصولات استان در بازارهای بین‌المللی باشد.

 

برچسب ها: صادرات ، لرستان
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